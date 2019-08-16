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08:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лестер» отдал Кинга в аренду «Рейнджерс»

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Футбольный клуб «Лестер» отдал полузащитника Энди Кинга в аренду шотландскому клубу «Рейнджерс», сообщается на сайте английской команды.

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Срок арендного соглашения 30-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2019/20.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во второй половине минувшего сезона Кинг выступал на правах аренды за «Дерби Каунти», в составе которого принял участие в четырех матчах. В общей сложности валлиец провел за «Лестер» 378 матчей, забил 62 гола.

В активе хавбека 50 матчей и два гола за сборную Уэльса.

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