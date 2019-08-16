«Лестер» отдал Кинга в аренду «Рейнджерс»
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Футбольный клуб «Лестер» отдал полузащитника Энди Кинга в аренду шотландскому клубу «Рейнджерс», сообщается на сайте английской команды.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Футбольный клуб «Лестер» отдал полузащитника Энди Кинга в аренду шотландскому клубу «Рейнджерс», сообщается на сайте английской команды.
Срок арендного соглашения 30-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2019/20.
Во второй половине минувшего сезона Кинг выступал на правах аренды за «Дерби Каунти», в составе которого принял участие в четырех матчах. В общей сложности валлиец провел за «Лестер» 378 матчей, забил 62 гола.
В активе хавбека 50 матчей и два гола за сборную Уэльса.