Турнир Месси, Зидана и Черышева: интриги нового сезона испанской примеры

Источник: Reuters

Насколько изменится «Барселона»?

Победитель четырех из пяти последних чемпионатов Испании минувшей весной вновь громко вылетел из Лиги чемпионов после разгрома от «Ливерпуля». Наверняка именно триумф в главном еврокубке является приоритетной целью «Барсы» на предстоящий сезон. Однако ресурсы сине-гранатовых по-прежнему позволяют рассчитывать на победу во всех турнирах.

Летом «Барселона» пополнилась несколькими игроками, из которых выделяются двое. Трансфер Антуана Гризманна из «Атлетико» обошелся каталонцам в 130 миллионов евро, а переход Френки де Йонга из «Аякса» — в 75.

Сделка с нидерландским клубом была заключена еще в середине прошлого сезона, но полузащитник доиграл его в составе амстердамцев. При этом «Барса» неплохо поработала на продажу, поэтому в команде нет перебора исполнителей.

Зато продолжается сага с уходом Неймара из «ПСЖ», способная привести к его возвращению в стан сине-гранатовых. Вокруг этого трансфера витает много слухов, а на днях даже появилась информация, что капитан «Барселоны» Лионель Месси попросил бразильского форварда не переходить в «Реал». Если Неймар действительно доберется до Каталонии, то Эрнесто Вальверде придется уже по ходу чемпионата встраивать его в стартовый состав.

Каким будет «Атлетико» без прежних лидеров?

Источник: Reuters

Представить команду Диего Симеоне без Гризманна непросто. Но «Атлетико» потерял не только лучшего форварда, а еще и капитана, лидера обороны Диего Година, сразу трех крайних защитников (Филипе Луиса, Хуанфрана и Люку Эрнандеса), талантливого опорника Родри.

При этом мадридцы пошумели входящим трансфером, приобретя у «Бенфики» 19-летнего Жоао Фелиша за 126 миллионов евро. На португальского вингера возлагаются огромные надежды, но сумма сделки обуславливает ее колоссальный риск.

Если обновление команды все-таки пойдет по плану и сработает в сторону прогресса, «Атлетико» может всерьез ввязаться в борьбу за золото и как минимум третий раз подряд финишировать выше кого-либо из дуэта «Барселоны» и «Реала». Наблюдать за обновленными «матрасниками» должно быть очень занимательно.

Стабилизируется ли «Реал»?

Источник: Reuters

Прошлый сезон стал провальным для королевского клуба, а единственным выигранным турниром оказался клубный чемпионат мира. «Реал» не смог обрести гармонию после ухода из команды Криштиану Роналду и Зинедина Зидана, что привело к возвращению французского специалиста на пост главного тренера в марте.

Мадридцы уже докатывали неудачный сезон, а нынешним летом в их стане намечалась серьезная перестройка. Сначала все шло по плану: стомиллионный трансфер Эдена Азара из «Челси», несколько дорогих покупок молодых и перспективных игроков. Но Зидан продолжал настаивать на приобретении у «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Сообщалось, что специалист даже лично пообещал соотечественнику контракт с «Реалом», но сделка сорвалась, из-за чего тренер сейчас якобы готов покинуть клуб.

В копилку негатива добавляется продолжение токсичной истории вокруг Гарета Бэйла, с которым у мадридского клуба не получается расстаться. Туманны также перспективы еще одного высокооплачиваемого футболиста — Хамеса Родригеса.

По слухам, «Реал» активно старается включить хотя бы одного из этих игроков в сделку по переходу Неймара из «ПСЖ». Правда, приобретение скандального экс-форварда «Барселоны» не выглядит идеальным трансфером.

На данный момент перестройку «Реала» сложно признать успешной. К мадридцам остается много вопросов, а все домыслы и скандалы вокруг клуба вынуждают очень сдержанно воспринимать его ближайшие перспективы.

Чего добьется Черышев с «Валенсией»?

Источник: РИА "Новости"

По окончании арендного соглашения с «Вильярреалом» «Валенсия» выкупила права на Дениса Черышева. В контракте россиянина теперь прописаны отступные в размере 80 миллионов евро, что подчеркивает отношение к полузащитнику. Клуб рассчитывает на Черышева, и главное, чтобы игрока не подвело здоровье.

В прошлом сезоне Денис вместе с «Валенсией» выиграл Кубок Испании, но не смог помочь команде в финале из-за травмы. В чемпионате «летучие мыши» стали четвертыми, и пока это по-прежнему выглядит потолком для соперников «Барселоны», «Реала» и «Атлетико». Хочется верить, что «Валенсия» вновь проведет качественный сезон, а Черышев сможет поучаствовать во всех ключевых матчах команды.

Главными конкурентами «Валенсии» в борьбе за Лигу чемпионов выглядят «Севилья» и «Бетис».

Каждый из перечисленных клубов интересно усилил состав, а по финансовым затратам это трио в межсезонье заметно превзошло остальных участников Ла Лиги (разумеется, кроме «Реала», «Барселоны» и «Атлетико»).

Месси снова выиграет «Золотую бутсу»?

Источник: Reuters

Даже с переездом Азара в Мадрид конкуренция в бомбардирской гонке Примеры вряд ли резко возрастет. Месси лишь раз за последние пять чемпионатов Испании не достиг планки в 30 голов, а обычно он делает это с приличным запасом. Например, в прошлом розыгрыше аргентинец отличился 36 раз.

Но вот с главной «Золотой бутсой» все не так просто. Приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов Месси выигрывал чаще всех (шесть раз), в том числе три последних года. Однако велика вероятность, что его главный конкурент по прошлому сезону Килиан Мбаппе («ПСЖ») еще прибавит в результативности, так что почивать на лаврах аргентинцу некогда.

В этой гонке на счету каждый матч, а Месси из-за травмы пропустит как минимум первый тур чемпионата Испании. Посмотрим, воспользуются ли этой скромной форой Мбаппе и другие соискатели награды.