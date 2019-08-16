Икарди может стать одноклубником Головина
Игрок «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Монако», передает Soccerlink.
Игрок «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Монако», передает Soccerlink.
По информации издания, футболист ведет переговоры с представителями французского клуба. Стоит отметить, что монегаски готовы платить нападающему €7 млн в год. Важно, что руководство
Права на Икарди принадлежат «Интеру» с с 2013 года. За это время спортсмен вышел на поле в составе