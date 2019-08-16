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14:06 (мск), источник: Газета.Ру

Икарди может стать одноклубником Головина

Игрок «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Монако», передает Soccerlink.

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13
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По информации издания, футболист ведет переговоры с представителями французского клуба. Стоит отметить, что монегаски готовы платить нападающему €7 млн в год. Важно, что руководство красно-белых планирует заключить с форвардом долгосрочный контракт.

Права на Икарди принадлежат «Интеру» с с 2013 года. За это время спортсмен вышел на поле в составе черно-синих 188 раз и забил 111 голов.

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