Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Оренбург
Сочи
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Барселона
Футбол. Еврокубки
15.08
Абердин
Риека
02
Футбол. Еврокубки
15.08
Эспаньол
Люцерн
30
Все события
Фоторепортажи
9«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
23Рецепт побед Валерия Газзаева
14:43 (мск), источник: Vesti.kz

Гол экс-игрока молодежной сборной Болгарии признан лучшим в 22-м туре КПЛ

Полузащитник «Жетысу» Мартин Тошев стал победителем голосования среди читателей Vesti.kz на звание автора лучшего гола 22-го тура казахстанской премьер-лиги.

Наверх

Первое место в голосовании хавбек занял, набрав 50 процентовголосов респондентов. Он забил победный мяч в матче с «Окжетпесом» (1:0).

Во время загрузки произошла ошибка.

На второй позиции точный удар Бауыржана Турысбека («Тобол»). Третье место поделили голы Тиграна Барсегяна («Кайсар») и Абата Айымбетова («Актобе»). Также в топ-5 лучших голов тура числится мяч Ивана Антипова («Атырау»).

Турнирную таблицу КПЛ возглавляет «Тобол». В его активе 45 очков. На второй позиции с 44 баллами располагаются «Астана» и «Кайрат».

Читайте также
Жетысу
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Вылет от "Астаны" будет болезненным ударом". Белорусский журналист - о проблемах БАТЭ
Турнир Месси, Зидана и Черышева: интриги нового сезона примеры
Неймар согласился на понижение зарплаты ради «Барселоны»
«Думаем о дерби с ЦСКА»: что ждет «Спартак» после «Туна»
СМИ: Новичок «Реала» купил в Мадриде особняк за 10 млн фунтов
Федерер: Рублев не дал мне ни единого шанса, я впечатлен
Рейнгольд об игре «Спартака» в ЛЕ: Это смех сквозь слезы
Не дождался Погба: Зидан может покинуть «Реал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь