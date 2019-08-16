Гол экс-игрока молодежной сборной Болгарии признан лучшим в 22-м туре КПЛ

Первое место в голосовании хавбек занял, набрав 50 процентовголосов респондентов. Он забил победный мяч в матче с «Окжетпесом» (1:0).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2Opmuxb4lbE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На второй позиции точный удар Бауыржана Турысбека («Тобол»). Третье место поделили голы Тиграна Барсегяна («Кайсар») и Абата Айымбетова («Актобе»). Также в топ-5 лучших голов тура числится мяч Ивана Антипова («Атырау»).