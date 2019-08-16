Гол экс-игрока молодежной сборной Болгарии признан лучшим в 22-м туре КПЛ
Полузащитник «Жетысу» Мартин Тошев стал победителем голосования среди читателей Vesti.kz на звание автора лучшего гола 22-го тура казахстанской
Полузащитник «Жетысу» Мартин Тошев стал победителем голосования среди читателей Vesti.kz на звание автора лучшего гола 22-го тура казахстанской
Первое место в голосовании хавбек занял, набрав 50 процентовголосов респондентов. Он забил победный мяч в матче с «Окжетпесом» (1:0).
На второй позиции точный удар Бауыржана Турысбека («Тобол»). Третье место поделили голы Тиграна Барсегяна («Кайсар») и Абата Айымбетова («Актобе»). Также в топ-5 лучших голов тура числится мяч Ивана Антипова («Атырау»).
Турнирную таблицу КПЛ возглавляет «Тобол». В его активе 45 очков. На второй позиции с 44 баллами располагаются «Астана» и «Кайрат».