Александр Глеб может дебютировать за «Ислочь» в матче 18-го тура чемпионата Беларуси против «Немана» в Гродно

Сегодня в Гродно местный «Неман» примет «Ислочь», состав которой недавно пополнил известный белорусский полузащитник Александр Глеб. Гродненские футболисты не выигрывали в трех предыдущих встречах, а их соперники столько же не проигрывают.

В другом сегодняшнем поединке столичный «Энергетик-БГУ» сыграет на своем поле с «Гомелем». Эти команды являются соседями по турнирной таблице — минчане находятся на 13-й позиции, имея 14 очков, у гомельчан на один балл меньше и 14-е место.

Еще два матча состоятся 17 августа: «Славия» (Мозырь) — «Дняпро» (Могилев), «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). 18 августа минское «Динамо» сыграет в гостях у «Городеи». В этот же день в Бресте должен был состояться поединок главных фаворитов турнира — местного «Динамо» и БАТЭ, но в связи с участием борисовчан в квалификации Лиги Европы, игра была перенесена на 25 августа. Футболисты «Слуцка» 19 августа примут солигорский «Шахтер».