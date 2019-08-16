Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Оренбург
Сочи
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Барселона
Футбол. Еврокубки
15.08
Абердин
Риека
02
Футбол. Еврокубки
15.08
Эспаньол
Люцерн
30
Все события
Фоторепортажи
9«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
23Рецепт побед Валерия Газзаева
14:54 (мск), источник: БЕЛТА

Александр Глеб может дебютировать за «Ислочь» в матче 18-го тура чемпионата Беларуси против «Немана» в Гродно

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня стартуют матчи 18-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в Гродно местный «Неман» примет «Ислочь», состав которой недавно пополнил известный белорусский полузащитник Александр Глеб. Гродненские футболисты не выигрывали в трех предыдущих встречах, а их соперники столько же не проигрывают.

Читайте также
Александр Глеб: Я вообще не хотел переходить в «Барселону»

В другом сегодняшнем поединке столичный «Энергетик-БГУ» сыграет на своем поле с «Гомелем». Эти команды являются соседями по турнирной таблице — минчане находятся на 13-й позиции, имея 14 очков, у гомельчан на один балл меньше и 14-е место.

Еще два матча состоятся 17 августа: «Славия» (Мозырь) — «Дняпро» (Могилев), «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). 18 августа минское «Динамо» сыграет в гостях у «Городеи». В этот же день в Бресте должен был состояться поединок главных фаворитов турнира — местного «Динамо» и БАТЭ, но в связи с участием борисовчан в квалификации Лиги Европы, игра была перенесена на 25 августа. Футболисты «Слуцка» 19 августа примут солигорский «Шахтер».

Турнирную таблицу возглавляет брестское «Динамо», у которого 42 очка (17 матчей), у БАТЭ на два балла меньше и игра в запасе, третьим идет «Шахтер», набравший 34 очка в 15 матчах.

Читайте также
Ислочь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Неман
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на август 2019 года
Известная певицы сменила имидж и преобразилась
Турнир Месси, Зидана и Черышева: интриги нового сезона примеры
Неймар согласился на понижение зарплаты ради «Барселоны»
«Думаем о дерби с ЦСКА»: что ждет «Спартак» после «Туна»
СМИ: Новичок «Реала» купил в Мадриде особняк за 10 млн фунтов
Федерер: Рублев не дал мне ни единого шанса, я впечатлен
Рейнгольд об игре «Спартака» в ЛЕ: Это смех сквозь слезы
Не дождался Погба: Зидан может покинуть «Реал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь