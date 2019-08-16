Голпасов. Как Томасов набирает феноменальную статистику за «Астану» в КПЛ и Лиге Европы

Еврокубки 2019/20

Шесть игр, 420 минут, шесть голов, два ассиста

Томасов — один из лучших бомбардиров нынешнего сезона в Лиге Европы. У него шесть голов — столько же у игрока «Абердина» Сэма Косгрова и всего на один больше у форварда «Рейнджерс» Альфредо Морелоса. В среднем на одно результативное действие хорвату требуется около 52 минут.

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КПЛ-2019

22 матча, 1907 минут, 10 голов, 13 ассистов

Из 22 матчей в чемпионате Казахстана Томасов результативно не отличился лишь в шести (!) играх. Хорват организовал больше 50 процентов голов команды в нынешнем сезоне КПЛ. С помощью 13 голевых передач Марина отличись сразу девять его одноклубников, включая ушедшего Жуниора Кабанангу и крайне редко выходящего на поле Сергея Хижниченко.

В чемпионате Казахстана Томасов с отрывом лучший по статистике, например, у его ближайших преследователей по системе гол+пас на десять результативных действий меньше — Асхат Тагыберген и Адеринсола Эсеола набрали по 13 очков.

Теперь о голах. Хорватский полузащитник забил пять голов из-за пределов штрафной площади, один с пенальти, еще один со штрафного и парочку очень схожих мячей после резких контратак.

Также у Марина всего один гол с правой ноги, остальные — с рабочей, левой. Томасов опасен практически в любой игре, независимо от того, закрытый соперник или нет. Он может играть на скоростных выпадах, а может вскрывать оборону дальними ударами или с помощью стандартов.

Итог

Томасов стремительно приближается к званию самого результативного игрока в истории «Астаны». Сейчас у него 94 матча за столичный клуб, 38 голов и 39 передач. Он уже в четверке самых результативных игроков. По ассистам он уступает лишь Фокси Кетевоама (51) и идет вровень с Дмитрием Шомко. По голам Марина опережают Патрик Твумаси, Танат Нусербаев и Кабананга.