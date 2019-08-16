Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Оренбург
Сочи
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Барселона
Футбол. Еврокубки
15.08
Абердин
Риека
02
Футбол. Еврокубки
15.08
Эспаньол
Люцерн
30
Все события
Фоторепортажи
9«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
23Рецепт побед Валерия Газзаева
15:33 (мск), источник: Vesti.kz

Голпасов. Как Томасов набирает феноменальную статистику за «Астану» в КПЛ и Лиге Европы

Хорватский полузащитник «Астаны» Марин Томасов проводит очередной великолепный сезон в Казахстане и по-прежнему значительно влияет на результаты команды. Корреспондент Vesti.kz разбирает голы и ассисты 31-летнего игрока и фиксирует несколько удивительных фактов в его выступлении.

Наверх

Еврокубки 2019/20
Шесть игр, 420 минут, шесть голов, два ассиста

Томасов — один из лучших бомбардиров нынешнего сезона в Лиге Европы. У него шесть голов — столько же у игрока «Абердина» Сэма Косгрова и всего на один больше у форварда «Рейнджерс» Альфредо Морелоса. В среднем на одно результативное действие хорвату требуется около 52 минут.

Читайте также
Лидер «Астаны» вошел в тройку лучших бомбардиров квалификации Лиги Европы

КПЛ-2019
22 матча, 1907 минут, 10 голов, 13 ассистов

Из 22 матчей в чемпионате Казахстана Томасов результативно не отличился лишь в шести (!) играх. Хорват организовал больше 50 процентов голов команды в нынешнем сезоне КПЛ. С помощью 13 голевых передач Марина отличись сразу девять его одноклубников, включая ушедшего Жуниора Кабанангу и крайне редко выходящего на поле Сергея Хижниченко.

В чемпионате Казахстана Томасов с отрывом лучший по статистике, например, у его ближайших преследователей по системе гол+пас на десять результативных действий меньше — Асхат Тагыберген и Адеринсола Эсеола набрали по 13 очков.

Теперь о голах. Хорватский полузащитник забил пять голов из-за пределов штрафной площади, один с пенальти, еще один со штрафного и парочку очень схожих мячей после резких контратак.

Также у Марина всего один гол с правой ноги, остальные — с рабочей, левой. Томасов опасен практически в любой игре, независимо от того, закрытый соперник или нет. Он может играть на скоростных выпадах, а может вскрывать оборону дальними ударами или с помощью стандартов.

Итог

Томасов стремительно приближается к званию самого результативного игрока в истории «Астаны». Сейчас у него 94 матча за столичный клуб, 38 голов и 39 передач. Он уже в четверке самых результативных игроков. По ассистам он уступает лишь Фокси Кетевоама (51) и идет вровень с Дмитрием Шомко. По голам Марина опережают Патрик Твумаси, Танат Нусербаев и Кабананга.

Но надо понимать, что все вышеперечисленные провели за «Астану» больше 100 игр (некоторые даже больше 150), а Марин лишь приближается к красивой отметке в 100 матчей. Надо отметить и то, что такой результативности у хорвата не было ни в одном клубе и с уверенностью можно сказать, что это его наиболее продуктивный период в карьере.

Читайте также
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Вылет от "Астаны" будет болезненным ударом". Белорусский журналист - о проблемах БАТЭ
Турнир Месси, Зидана и Черышева: интриги нового сезона примеры
Неймар согласился на понижение зарплаты ради «Барселоны»
«Думаем о дерби с ЦСКА»: что ждет «Спартак» после «Туна»
СМИ: Новичок «Реала» купил в Мадриде особняк за 10 млн фунтов
Федерер: Рублев не дал мне ни единого шанса, я впечатлен
Рейнгольд об игре «Спартака» в ЛЕ: Это смех сквозь слезы
Не дождался Погба: Зидан может покинуть «Реал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь