Лучший бомбардир в истории «Астаны» официально перешел в новый клуб
Бывший форвард «Астаны» Патрик Твумаси перешел из испанского «Алавеса» в турецкий «Газиантеп».
Бывший форвард «Астаны» Патрик Твумаси перешел из испанского «Алавеса» в турецкий «Газиантеп».
Новичок местной суперлиги официально объявил, что Твумаси будет выступать за клуб на правах аренды до конца сезона. Его контракт с «Алавесом» рассчитан до 2022 года. В прошедшем сезоне он провел 11 матчей в Ла Лиге, но не смог открыть счет голам.
По данным Transfermarkt, летом 2018 года «Алавес» заплатил «Астане» три миллиона евро за Твумаси, что делает ганца самым дорогим игроком в истории КПЛ. Казахстанский клуб он покинул в статусе лучшего бомбардира в его истории, забив 69 мячей и отдав 27 ассистов в 171 матче.
Вместе с «Астаной» Твумаси четырежды выигрывал чемпионат Казахстана, один раз завоевал Кубок РК и дважды — Суперкубок, а также играл в групповом раунде Лиги чемпионов и выходил в 1/16 финала Лиги Европы.