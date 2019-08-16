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20:16 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир в истории «Астаны» официально перешел в новый клуб

Бывший форвард «Астаны» Патрик Твумаси перешел из испанского «Алавеса» в турецкий «Газиантеп».

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Новичок местной суперлиги официально объявил, что Твумаси будет выступать за клуб на правах аренды до конца сезона. Его контракт с «Алавесом» рассчитан до 2022 года. В прошедшем сезоне он провел 11 матчей в Ла Лиге, но не смог открыть счет голам.

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По данным Transfermarkt, летом 2018 года «Алавес» заплатил «Астане» три миллиона евро за Твумаси, что делает ганца самым дорогим игроком в истории КПЛ. Казахстанский клуб он покинул в статусе лучшего бомбардира в его истории, забив 69 мячей и отдав 27 ассистов в 171 матче.

Вместе с «Астаной» Твумаси четырежды выигрывал чемпионат Казахстана, один раз завоевал Кубок РК и дважды — Суперкубок, а также играл в групповом раунде Лиги чемпионов и выходил в 1/16 финала Лиги Европы.

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