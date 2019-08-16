Лучший бомбардир в истории «Астаны» официально перешел в новый клуб

Новичок местной суперлиги официально объявил, что Твумаси будет выступать за клуб на правах аренды до конца сезона. Его контракт с «Алавесом» рассчитан до 2022 года. В прошедшем сезоне он провел 11 матчей в Ла Лиге, но не смог открыть счет голам.

По данным Transfermarkt, летом 2018 года «Алавес» заплатил «Астане» три миллиона евро за Твумаси, что делает ганца самым дорогим игроком в истории КПЛ. Казахстанский клуб он покинул в статусе лучшего бомбардира в его истории, забив 69 мячей и отдав 27 ассистов в 171 матче.