«Бавария» объявила о переходе Коутиньо из «Барселоны» на правах аренды

Как отмечается, 27-летний полузащитник переходит в «Баварию» на правах аренды до конца нынешнего сезона с последующим правом выкупа трансфера мюнхенским клубом. В ближайшие дни Коутиньо пройдет в Мюнхене медобследование, после чего присоединится к своей новой команде.
Я считаю, что не только «Бавария», но и вся бундеслига и Германия могут быть рады тому, что такой топ-футболист будет выступать в нашем чемпионате.
Нико Ковачглавный тренер «Баварии»
Коутиньо перешел в «Барселону» из английского «Ливерпуля» в январе 2018 года. В прошедшем сезоне он забил 11 голов в 54 матчах за каталонский клуб.