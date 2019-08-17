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11:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» объявила о переходе Коутиньо из «Барселоны» на правах аренды

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» на своем официальном сайте объявила о принципиальной договоренности с испанской «Барселоной» об аренде бразильского футболиста Филиппе Коутиньо.

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Источник: AFP 2019

Как отмечается, 27-летний полузащитник переходит в «Баварию» на правах аренды до конца нынешнего сезона с последующим правом выкупа трансфера мюнхенским клубом. В ближайшие дни Коутиньо пройдет в Мюнхене медобследование, после чего присоединится к своей новой команде.

Я считаю, что не только «Бавария», но и вся бундеслига и Германия могут быть рады тому, что такой топ-футболист будет выступать в нашем чемпионате.
Нико Ковач
главный тренер «Баварии»

Коутиньо перешел в «Барселону» из английского «Ливерпуля» в январе 2018 года. В прошедшем сезоне он забил 11 голов в 54 матчах за каталонский клуб.

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