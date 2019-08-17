Суарес выбыл из строя после матча с «Атлетиком» из-за травмы
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Луис Суарес выбыл из строя
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Луис Суарес выбыл из строя
Встреча «Атлетик» — «Барселона» прошла в пятницу в Бильбао и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Суарес вышел на матч в стартовом составе «Барсы», но был заменен
Как отмечается, в результате медобследования у уругвайского форварда выявлена мышечная травма голени правой ноги. Возможные сроки восстановления футболиста не называются.
В матче с «Атлетиком» «Барселона» играла без еще одного своего основного нападающего аргентинца Лионеля Месси. Капитан «сине-гранатовых» пропускал встречу также
|Гаиска Гаритано
|Эрнесто Вальверде
|Ариц Адурис(Андер Капа)
|89′
|1
|Унаи Симон
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|21
|Андер Капа
|2
|Нелсон Семеду
|17
|Юри Берчиче
|18
|Жорди Альба
|3
|Унаи Нуньес
65′
|3
|Жерар Пике
60′
|5
|Йерай Альварес
|15
|Клеман Лангле
|10
|Гоньи Икер Муниаин
|21
|Френки де Йонг
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
|11
|Усман Дембеле
|14
|Дани Гарсия
|17
|Антуан Гризманн
|18
|Оскар Де Маркос
66′
|20
|Сержи Роберто
76′
|34
|Ойян Сансет
|27
|Карлес Перес
|9
|Иньяки Уильямс
88′
|19
|Карлес Аленья
45′
|20
|Ариц Адурис
|4
|Иван Ракитич
|8
|Унаи Лопес
81′
|9
|Луис Суарес
37′
|7
|Беньят Эчеварриа
|12
|Рафинья
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)