Суарес выбыл из строя после матча с «Атлетиком» из-за травмы

Источник: AFP 2019

Встреча «Атлетик» — «Барселона» прошла в пятницу в Бильбао и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Суарес вышел на матч в стартовом составе «Барсы», но был заменен из-за повреждения на 37-й минуте.

Как отмечается, в результате медобследования у уругвайского форварда выявлена мышечная травма голени правой ноги. Возможные сроки восстановления футболиста не называются.

В матче с «Атлетиком» «Барселона» играла без еще одного своего основного нападающего аргентинца Лионеля Месси. Капитан «сине-гранатовых» пропускал встречу также из-за травмы.