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11:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суарес выбыл из строя после матча с «Атлетиком» из-за травмы

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Луис Суарес выбыл из строя из-за травмы ноги, полученной в матче первого тура чемпионата Испании против «Атлетика», сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

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Источник: AFP 2019

Встреча «Атлетик» — «Барселона» прошла в пятницу в Бильбао и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Суарес вышел на матч в стартовом составе «Барсы», но был заменен из-за повреждения на 37-й минуте.

Как отмечается, в результате медобследования у уругвайского форварда выявлена мышечная травма голени правой ноги. Возможные сроки восстановления футболиста не называются.

В матче с «Атлетиком» «Барселона» играла без еще одного своего основного нападающего аргентинца Лионеля Месси. Капитан «сине-гранатовых» пропускал встречу также из-за травмы.

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Атлетик
1:0
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 116.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)San Mames, 47693 зрителя
Главные тренеры
Гаиска ГаританоЭрнесто Вальверде
Голы
Ариц Адурис(Андер Капа)89′
Составы команд
1Унаи Симон
1Марк-Андре тер Штеген
21Андер Капа
2Нелсон Семеду
17Юри Берчиче
18Жорди Альба
3Унаи Нуньес
65′
3Жерар Пике
60′
5Йерай Альварес
15Клеман Лангле
10Гоньи Икер Муниаин
21Френки де Йонг
22Эскудеро Рауль Гарсия
11Усман Дембеле
14Дани Гарсия
17Антуан Гризманн
18Оскар Де Маркос
66′
20Сержи Роберто
76′
34Ойян Сансет
27Карлес Перес
9Иньяки Уильямс
88′
19Карлес Аленья
45′
20Ариц Адурис
4Иван Ракитич
8Унаи Лопес
81′
9Луис Суарес
37′
7Беньят Эчеварриа
12Рафинья
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)11
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые8
14Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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