«Кайрат» вышел на первое место в КПЛ после победы над «Таразом» и нереализованного пенальти
Алматинский «Кайрат» одержал победу над «Таразом» в 23-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Алматинский «Кайрат» одержал победу над «Таразом» в 23-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Матч прошел в Таразе и закончился со счетом 2:0 в пользу гостей. Причем основные события пришлись на второй тайм.
Сначала на 59-й минуте Адеринсола Эсеола открыл счет — форвард «Кайрата» оказался в окружении трех соперников, но сумел пробить и мяч рикошетом залетел в ворота, перелетев через голкипера.
Спустя три минуты «Тараз» мог сравнять счет, получив право на пенальти. К точке подошел Эливелто, но пробил выше ворот.
Наказание пришло на 71-й минуте, когда алматинцы организовали быструю атаку. Эсеола получил мяч на углу штрафной, навесил на Бауыржана Исламхана и тот головой переправил снаряд в ворота.
Благодаря этой победе «Кайрат» набрал 47 очков и вышел на первое место, обойдя «Тобол» (46), который потерял очки в Павлодаре с местным «Иртышом» (18) — 0:0. В активе «Тараза» осталось 19 очков и девятая строчка.