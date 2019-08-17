«Кайрат» вышел на первое место в КПЛ после победы над «Таразом» и нереализованного пенальти

Матч прошел в Таразе и закончился со счетом 2:0 в пользу гостей. Причем основные события пришлись на второй тайм.

Сначала на 59-й минуте Адеринсола Эсеола открыл счет — форвард «Кайрата» оказался в окружении трех соперников, но сумел пробить и мяч рикошетом залетел в ворота, перелетев через голкипера.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QTDg-CZPHhY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя три минуты «Тараз» мог сравнять счет, получив право на пенальти. К точке подошел Эливелто, но пробил выше ворот.

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Наказание пришло на 71-й минуте, когда алматинцы организовали быструю атаку. Эсеола получил мяч на углу штрафной, навесил на Бауыржана Исламхана и тот головой переправил снаряд в ворота.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mUeGE7vCunQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.