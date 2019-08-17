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18:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» вышел на первое место в КПЛ после победы над «Таразом» и нереализованного пенальти

Алматинский «Кайрат» одержал победу над «Таразом» в 23-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Матч прошел в Таразе и закончился со счетом 2:0 в пользу гостей. Причем основные события пришлись на второй тайм.

Сначала на 59-й минуте Адеринсола Эсеола открыл счет — форвард «Кайрата» оказался в окружении трех соперников, но сумел пробить и мяч рикошетом залетел в ворота, перелетев через голкипера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя три минуты «Тараз» мог сравнять счет, получив право на пенальти. К точке подошел Эливелто, но пробил выше ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

Наказание пришло на 71-й минуте, когда алматинцы организовали быструю атаку. Эсеола получил мяч на углу штрафной, навесил на Бауыржана Исламхана и тот головой переправил снаряд в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе «Кайрат» набрал 47 очков и вышел на первое место, обойдя «Тобол» (46), который потерял очки в Павлодаре с местным «Иртышом» (18) — 0:0. В активе «Тараза» осталось 19 очков и девятая строчка.

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