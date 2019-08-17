«Боруссия» разгромила «Аугсбург» на старте чемпионата Германии

Встреча, прошедшая в субботу в Дортмунде, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Боруссии», в составе которой дубль оформил Пако Алькасер (3-я минута, 59), по одному мячу забили Джейдон Санчо (51), Марко Ройс (57) и Юлиан Брандт (82). У гостей гол на счету Флориана Нидерлехнера (1).