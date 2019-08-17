«Боруссия» разгромила «Аугсбург» на старте чемпионата Германии
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футболисты дортмундской «Боруссии» нанесли поражение «Аугсбургу» в матче первого тура чемпионата Германии.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футболисты дортмундской «Боруссии» нанесли поражение «Аугсбургу» в матче первого тура чемпионата Германии.
Встреча, прошедшая в субботу в Дортмунде, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Боруссии», в составе которой дубль оформил Пако Алькасер (3-я минута, 59), по одному мячу забили Джейдон Санчо (51), Марко Ройс (57) и Юлиан Брандт (82). У гостей гол на счету Флориана Нидерлехнера (1).
Во втором туре «Боруссия» 23 августа сыграет на выезде с «Кельном», а «Аугсбург» на следующий день примет на своем поле «Унион Берлин».
В других матчах первого тура зафиксированы следующие результаты:
«Байер» — «Падерборн» — 3:2,
«Вердер» — «Фортуна» (Дюссельдорф) — 1:3,
«Фрайбург» — «Майнц» — 3:0,
«Вольфсбург» — «Кельн» — 2:1.