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19:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Боруссия» разгромила «Аугсбург» на старте чемпионата Германии

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футболисты дортмундской «Боруссии» нанесли поражение «Аугсбургу» в матче первого тура чемпионата Германии.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Дортмунде, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Боруссии», в составе которой дубль оформил Пако Алькасер (3-я минута, 59), по одному мячу забили Джейдон Санчо (51), Марко Ройс (57) и Юлиан Брандт (82). У гостей гол на счету Флориана Нидерлехнера (1).

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Во втором туре «Боруссия» 23 августа сыграет на выезде с «Кельном», а «Аугсбург» на следующий день примет на своем поле «Унион Берлин».

В других матчах первого тура зафиксированы следующие результаты:

«Байер» — «Падерборн» — 3:2,

«Вердер» — «Фортуна» (Дюссельдорф) — 1:3,

«Фрайбург» — «Майнц» — 3:0,

«Вольфсбург» — «Кельн» — 2:1.

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