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19:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Хет-трик финского нападающего принес новичку АПЛ первую победу в сезоне

«Норвич Сити» на своем поле одержал победу над «Ньюкаслом» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Все три мяча в составе победителей забил финский форвард Тиэму Пукки. Нападающий отличился на 32-й и 63-й, и 75-й минутах игры. В концовке встречи один мяч отыграл хавбек гостей Джонжо Шелви.

В следующем туре «Норвич» 24 августа примет «Челси». «Ньюкасл» днем позже на выезде встретится с «Тоттенхэмом».

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3:1
Первый тайм: 1:0
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Футбол, Англия, Тур 217.08.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Carrow Road
Главные тренеры
Даниэль ФаркеСтив Брюс
Голы
Теему Пукки32′
Джонджо Шелви(Шон Лонгстафф)90+3′
Теему Пукки(Тодд Кантуэлл)63′
Теему Пукки(Тодд Кантуэлл)75′
Составы команд
1Тим Крул
1Мартин Дубравка
2Макс Ааронс
37′
3Пол Дамметт
85′
4Бен Годфри
5Фабиан Шер
5Грант Хэнли
6Джамал Ласкеллес
10Мориц Ляйтнер
17Эмиль Крафт
14Тодд Кантуэлл
8Джонджо Шелви
17Эмилиано Буэндия
11Мэтт Ритчи
22Теему Пукки
14Исаак Хэйден
12Джамал Льюис
90′
24Мигель Альмирон
3Сэмюэл Бирам
4Ки Сон Ен
74′
18Марко Штиперманн
84′
36Шон Лонгстафф
90+1′
8Марио Вранчич
9Жоэлинтон
44′67′
19Том Трибулль
87′
13Йосинори Муто
27Александр Теттей
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)10
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые5
9Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСтюарт Аттуэлл(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
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