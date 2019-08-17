Хет-трик финского нападающего принес новичку АПЛ первую победу в сезоне
«Норвич Сити» на своем поле одержал победу над «Ньюкаслом» в матче второго тура Английской
«Норвич Сити» на своем поле одержал победу над «Ньюкаслом» в матче второго тура Английской
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Все три мяча в составе победителей забил финский форвард Тиэму Пукки. Нападающий отличился на 32-й и 63-й, и 75-й минутах игры. В концовке встречи один мяч отыграл хавбек гостей Джонжо Шелви.
В следующем туре «Норвич» 24 августа примет «Челси». «Ньюкасл» днем позже на выезде встретится с «Тоттенхэмом».
|Даниэль Фарке
|Стив Брюс
|Теему Пукки
|32′
|Джонджо Шелви(Шон Лонгстафф)
|90+3′
|Теему Пукки(Тодд Кантуэлл)
|63′
|Теему Пукки(Тодд Кантуэлл)
|75′
|1
|Тим Крул
|1
|Мартин Дубравка
|2
|Макс Ааронс
37′
|3
|Пол Дамметт
85′
|4
|Бен Годфри
|5
|Фабиан Шер
|5
|Грант Хэнли
|6
|Джамал Ласкеллес
|10
|Мориц Ляйтнер
|17
|Эмиль Крафт
|14
|Тодд Кантуэлл
|8
|Джонджо Шелви
|17
|Эмилиано Буэндия
|11
|Мэтт Ритчи
|22
|Теему Пукки
|14
|Исаак Хэйден
|12
|Джамал Льюис
90′
|24
|Мигель Альмирон
|3
|Сэмюэл Бирам
|4
|Ки Сон Ен
74′
|18
|Марко Штиперманн
84′
|36
|Шон Лонгстафф
90+1′
|8
|Марио Вранчич
|9
|Жоэлинтон
44′67′
|19
|Том Трибулль
87′
|13
|Йосинори Муто
|27
|Александр Теттей
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Стюарт Аттуэлл(Англия)