Хет-трик финского нападающего принес новичку АПЛ первую победу в сезоне

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Все три мяча в составе победителей забил финский форвард Тиэму Пукки. Нападающий отличился на 32-й и 63-й, и 75-й минутах игры. В концовке встречи один мяч отыграл хавбек гостей Джонжо Шелви.