«Ливерпуль» продлил победную серию в АПЛ до 11 матчей
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче второго тура Английской
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче второго тура Английской
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу мерсисайдцев. Счет в концовке первого тайма мощным ударом с линии штрафной открыл сенегальский форвард красных Садио Мане. На 71-й минуте Роберто Фирмино удвоил преимущество гостей. В концовке встречи «Саутгемптон» сумел отыграть один мяч усилиями Дэнни Ингса.
Для «Ливерпуля» нынешняя победа в АПЛ стала 11-й подряд. В концовке прошлого сезона подопечные Юргена Клоппа выиграли девять встреч. В стартовом туре этого чемпионата мерсисайдцы обыграли «Норвич» (4:1).
|Ральф Хазенхюттль
|Юрген Клопп
|Дэнни Ингс
|83′
|Садио Мане(Джеймс Милнер)
|45+1′
|Роберту Фирмину(Садио Мане)
|71′
|28
|Ангус Ганн
|13
|Сан Мигель дель Кастильо Адриан
|3
|Мая Йосида
|4
|Виргил ван Дейк
|4
|Янник Вестергор
|26
|Эндрю Робертсон
|35
|Ян Беднарек
|32
|Жоэль Матип
|43
|Ян Валери
|66
|Трент Александр-Арнолд
79′
|16
|Джеймс Уорд-Проуз
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|23
|Пьер-Эмиль Хейбьерг
|9
|Роберту Фирмину
|22
|Натан Редмонд
|10
|Садио Мане
|21
|Райан Бертранд
77′
|7
|Джеймс Милнер
74′
|12
|Мусса Дженепо
84′
|3
|Фабинью
|14
|Ориоль Ромеу
36′64′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
89′
|9
|Дэнни Ингс
|14
|Джордан Хендерсон
|10
|Чи Адамс
68′
|11
|Мохамед Салах
79′
|17
|Стюарт Армстронг
|27
|Дивок Ориги
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|9
|10
|Фолы
|6
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Андре Марринер(Англия)