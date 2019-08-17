Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
Шальке-04
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
Ахмат
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Мальорка
Эйбар
Футбол. Зарубежный
22:00
Леганес
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Гранада
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Реал
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Вест Хэм Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Борнмут
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Уотфорд
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Ньюкасл Юнайтед
31
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
Краснодар
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Аугсбург
51
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Падерборн
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Кельн
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Фортуна Д
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Майнц
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Бернли
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Крылья Советов
13
Все события
Фоторепортажи
9«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
7«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА
19:24 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» продлил победную серию в АПЛ до 11 матчей

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу мерсисайдцев. Счет в концовке первого тайма мощным ударом с линии штрафной открыл сенегальский форвард красных Садио Мане. На 71-й минуте Роберто Фирмино удвоил преимущество гостей. В концовке встречи «Саутгемптон» сумел отыграть один мяч усилиями Дэнни Ингса.

Для «Ливерпуля» нынешняя победа в АПЛ стала 11-й подряд. В концовке прошлого сезона подопечные Юргена Клоппа выиграли девять встреч. В стартовом туре этого чемпионата мерсисайдцы обыграли «Норвич» (4:1).

Читайте также
Саутгемптон
1:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 217.08.2019, 17:00 (МСК UTC+3)St Mary's Stadium
Главные тренеры
Ральф ХазенхюттльЮрген Клопп
Голы
Дэнни Ингс83′
Садио Мане(Джеймс Милнер)45+1′
Роберту Фирмину(Садио Мане)71′
Составы команд
28Ангус Ганн
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
3Мая Йосида
4Виргил ван Дейк
4Янник Вестергор
26Эндрю Робертсон
35Ян Беднарек
32Жоэль Матип
43Ян Валери
66Трент Александр-Арнолд
79′
16Джеймс Уорд-Проуз
5Джорджиньо Вайналдум
23Пьер-Эмиль Хейбьерг
9Роберту Фирмину
22Натан Редмонд
10Садио Мане
21Райан Бертранд
77′
7Джеймс Милнер
74′
12Мусса Дженепо
84′
3Фабинью
14Ориоль Ромеу
36′64′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
89′
9Дэнни Ингс
14Джордан Хендерсон
10Чи Адамс
68′
11Мохамед Салах
79′
17Стюарт Армстронг
27Дивок Ориги
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)15
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые9
10Фолы6
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАндре Марринер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Саутгемптон
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Он прошел 17 концлагерей. А потом выиграл две Олимпиады
Нурмагомедов пожелал Макгрегору тюрьмы
Воспитанник «ПСЖ» ярко дебютировал за «Спартак». Пока — в дубле
Россиянка обыграла вторую ракетку мира в полуфинале в США
«Краснодар» одержал четвертую победу в РПЛ
Российский клуб оставили без стадиона чемпионата мира
«Манчестер Сити» принимает «Тоттенхэм» в АПЛ (трансляция)
Открыто дело на тренера сборной России за скандальный жест
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь