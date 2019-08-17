«Ливерпуль» продлил победную серию в АПЛ до 11 матчей

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу мерсисайдцев. Счет в концовке первого тайма мощным ударом с линии штрафной открыл сенегальский форвард красных Садио Мане. На 71-й минуте Роберто Фирмино удвоил преимущество гостей. В концовке встречи «Саутгемптон» сумел отыграть один мяч усилиями Дэнни Ингса.