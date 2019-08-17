«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Ливерпуль» в гостях обыграл «Саутгемптон» в матче второго тура английской футбольной
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Ливерпуль» в гостях обыграл «Саутгемптон» в матче второго тура английской футбольной
Встреча, прошедшая в субботу в Саутгемптоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ливерпуля». Голы у победителей забили Садио Мане (45+1 минута) и Роберто Фирмино (71). В составе проигравших отличился Дэнни Ингз (83).
В параллельных матчах
«Астон Вилла» — «Борнмут» — 1:2,
«Брайтон» — «Вест Хэм» — 1:1,
«Эвертон» — «Уотфорд» — 1:0.