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19:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Ливерпуль» в гостях обыграл «Саутгемптон» в матче второго тура английской футбольной премьер-лиги.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Саутгемптоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ливерпуля». Голы у победителей забили Садио Мане (45+1 минута) и Роберто Фирмино (71). В составе проигравших отличился Дэнни Ингз (83).

Хет-трик Теему Пукки принес «Норвичу» победу над «Ньюкаслом» — 3:1.

В параллельных матчах премьер-лиги зафиксированы следующие результаты:

«Астон Вилла» — «Борнмут» — 1:2,

«Брайтон» — «Вест Хэм» — 1:1,

«Эвертон» — «Уотфорд» — 1:0.

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