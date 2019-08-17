СМИ: Лукаку пропустит старт Серии А из-за лишнего веса
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку пропустит матч первого тура чемпионата Италии по футболу с «Лечче»
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку пропустит матч первого тура чемпионата Италии по футболу с «Лечче»
Лукаку перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» 8 августа. По оценкам СМИ, сумма трансфера футболиста составила 75−80 миллионов евро.
Как сообщает источник, Лукаку прибыл в расположение миланского клуба с лишним весом и не в форме
Встреча между «Интером» и «Лечче» пройдет в Милане 26 августа.