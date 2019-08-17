СМИ: Лукаку пропустит старт Серии А из-за лишнего веса

Как сообщает источник, Лукаку прибыл в расположение миланского клуба с лишним весом и не в форме из-за того, что пропустил большую часть предсезонной подготовки с «Юнайтед». Отмечается, что 26-летний футболист весит 104 килограмма, в то время как «Интер» хочет, чтобы Лукаку весил меньше 100 кг. Бельгийский игрок осведомлен о проблеме и намерен использовать свободное время для тренировок.