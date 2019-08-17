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19:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Лукаку пропустит старт Серии А из-за лишнего веса

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку пропустит матч первого тура чемпионата Италии по футболу с «Лечче» из-за проблем с лишним весом, сообщает Daily Mail со ссылкой на Corriere dello Sport.

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Источник: Reuters

Лукаку перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» 8 августа. По оценкам СМИ, сумма трансфера футболиста составила 75−80 миллионов евро.

Как сообщает источник, Лукаку прибыл в расположение миланского клуба с лишним весом и не в форме из-за того, что пропустил большую часть предсезонной подготовки с «Юнайтед». Отмечается, что 26-летний футболист весит 104 килограмма, в то время как «Интер» хочет, чтобы Лукаку весил меньше 100 кг. Бельгийский игрок осведомлен о проблеме и намерен использовать свободное время для тренировок.

Встреча между «Интером» и «Лечче» пройдет в Милане 26 августа.

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