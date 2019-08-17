«Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту» на старте чемпионата Испании

Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «сливочных» мячи забили Карим Бензема (12), Тони Кроос (61) и Лука Васкес (80). У хозяев поля голом отметился Икер Лосада (90+1).

В дополнительное время первого тайма судья, обратившись к системе видеопомощи арбитрам (VAR), отменил гол игрока «Сельты» Браиса Мендеса. С 56-й минуты игры «Реал» играл вдесятером: Лука Модрич получил прямую красную карточку.