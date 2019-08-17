«Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту» на старте чемпионата Испании
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мадридский «Реал» на выезде переиграл «Сельту» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мадридский «Реал» на выезде переиграл «Сельту» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «сливочных» мячи забили Карим Бензема (12), Тони Кроос (61) и Лука Васкес (80). У хозяев поля голом отметился Икер Лосада (90+1).
В дополнительное время первого тайма судья, обратившись к системе видеопомощи арбитрам (VAR), отменил гол игрока «Сельты» Браиса Мендеса. С 56-й минуты игры «Реал» играл вдесятером: Лука Модрич получил прямую красную карточку.
«Реал» в следующем туре 24 августа примет «Вальядолид», а «Сельта» в этот же день сыграет дома с «Валенсией».
|Фран Эскриба
|Зинедин Зидан
|62527(Папе Шейх)
|90+1′
|Карим Бензема(Гарет Бэйл)
|12′
|Тони Кроос(Марселу)
|61′
|Лукас Васкес(Карим Бензема)
|80′
|13
|Рубен Бланко
12′
|25
|Тибо Куртуа
|3
|Давид Костас
74′
|19
|Альваро Одриосола
64′
|4
|Нестор Араухо
|12
|Марселу
|15
|Лукас Оласа
|4
|Серхио Рамос
|20
|Кевин Васкес
7′
|5
|Рафаэль Варан
|23
|Брайс Мендес
|10
|Лука Модрич
56′
|6
|Денис Суарес
|8
|Тони Кроос
|10
|Яго Аспас
12′
|14
|Каземиру
|8
|Фран Бельтран
83′
|9
|Карим Бензема
81′
|24
|Папе Шейх
|18
|Лука Йович
|14
|Станислав Лоботка
75′
|11
|Гарет Бэйл
75′
|11
|Пионе Систо
|22
|Франсиско Роман Иско
|19
|Габриэль Фернандес
49′88′
|28
|Винисиус Жуниор
36′69′
|36
|Икер Лосада
|17
|Лукас Васкес
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|11
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|17
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес(Испания)