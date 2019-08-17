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20:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту» на старте чемпионата Испании

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мадридский «Реал» на выезде переиграл «Сельту» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «сливочных» мячи забили Карим Бензема (12), Тони Кроос (61) и Лука Васкес (80). У хозяев поля голом отметился Икер Лосада (90+1).

В дополнительное время первого тайма судья, обратившись к системе видеопомощи арбитрам (VAR), отменил гол игрока «Сельты» Браиса Мендеса. С 56-й минуты игры «Реал» играл вдесятером: Лука Модрич получил прямую красную карточку.

«Реал» в следующем туре 24 августа примет «Вальядолид», а «Сельта» в этот же день сыграет дома с «Валенсией».

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Сельта
1:3
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 117.08.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Фран ЭскрибаЗинедин Зидан
Голы
62527(Папе Шейх)90+1′
Карим Бензема(Гарет Бэйл)12′
Тони Кроос(Марселу)61′
Лукас Васкес(Карим Бензема)80′
Составы команд
13Рубен Бланко
12′
25Тибо Куртуа
3Давид Костас
74′
19Альваро Одриосола
64′
4Нестор Араухо
12Марселу
15Лукас Оласа
4Серхио Рамос
20Кевин Васкес
7′
5Рафаэль Варан
23Брайс Мендес
10Лука Модрич
56′
6Денис Суарес
8Тони Кроос
10Яго Аспас
12′
14Каземиру
8Фран Бельтран
83′
9Карим Бензема
81′
24Папе Шейх
18Лука Йович
14Станислав Лоботка
75′
11Гарет Бэйл
75′
11Пионе Систо
22Франсиско Роман Иско
19Габриэль Фернандес
49′88′
28Винисиус Жуниор
36′69′
36Икер Лосада
17Лукас Васкес
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
7Удары (всего)17
4Удары в створ11
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
17Фолы12
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Эстрада Фернандес(Испания)
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