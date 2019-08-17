Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вильярреал
Гранада
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
22
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Дижон
10
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Монако
30
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Монпелье
11
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
21:00
Мальорка
Эйбар
21
Футбол. Зарубежный
20:00
Валенсия
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Шальке-04
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Ахмат
00
Футбол. Зарубежный
18:30
Нант
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Реал
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Вест Хэм Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Борнмут
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Уотфорд
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Ньюкасл Юнайтед
31
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
Краснодар
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Аугсбург
51
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Падерборн
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Кельн
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Фортуна Д
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Майнц
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Бернли
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Крылья Советов
13
Футбол. Первый дивизион
18.08
Луч
Факел
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
7«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА
20:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нант» сыграл вничью с «Марселем» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Нант» и «Марсель» не выявили победителя в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.

Наверх

Встреча, прошедшая в субботу в Нанте, завершилась со счетом 0:0.

«Нант» и «Марсель» после двух туров набрали по одному очку.

Нант
0:0
Первый тайм: 0:0
Марсель
Футбол, Франция, Тур 217.08.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Главные тренеры
Кристиан ГуркюффАндре Виллаш-Боаш
Нереализованные пенальти
Дарио Исмаэль Бенедетто32′
Составы команд
1Альбан Лафон
30Стив Манданда
2Фабиу да Силва
2Хироки Сакаи
4Николя Паллуа
3Соберон Альваро Гонсалес
6Педру Алвес Лукас Лима
4Бубакар Камара
48′
19Абдулайе Туре
18Жордан Амави
20Андрей Жиротто
19Луиз Густаву
26Имран Луза
27Максим Лопес
28Валентен Ронжье
10Димитри Пайет
7Калифа Кулибали
17Буна Сарр
78′
14Шарль Траоре
74′
7Неманья Радоньич
32Абдул Кадер Бамба
8Морган Сансон
42′69′
11Мехди Абед
67′
12Кевин Стротман
87′
18Самюэль Мутуссами
9Дарио Исмаэль Бенедетто
85′
28Валер Жермен
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)9
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
16Фолы18
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБенуа Бастьен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Нант
НовостиМатчиСоставСтатистика
Марсель
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Названы причины падения с балкона свидетеля по делу Мамаева и Кокорина
Фанаты «Зенита» ответили ОМОНу строчкой Цоя, а клуб потерял очки
Триллер на «Этихаде». «Тоттенхэм» — самый везучий клуб в мире
Нурмагомедов пожелал чемпиону UFC скорого завершения карьеры
«Краснодар» одержал четвертую победу в РПЛ
Развязка близка: вернется ли Неймар в «Барселону»
Воспитанник «ПСЖ» ярко дебютировал за «Спартак». Пока — в дубле
Открыто дело на тренера сборной России за скандальный жест
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь