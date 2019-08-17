«Нант» сыграл вничью с «Марселем» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Нант» и «Марсель» не выявили победителя в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Нант» и «Марсель» не выявили победителя в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Нанте, завершилась со счетом 0:0.
«Нант» и «Марсель» после двух туров набрали по одному очку.
|Кристиан Гуркюфф
|Андре Виллаш-Боаш
|Дарио Исмаэль Бенедетто
|32′
|1
|Альбан Лафон
|30
|Стив Манданда
|2
|Фабиу да Силва
|2
|Хироки Сакаи
|4
|Николя Паллуа
|3
|Соберон Альваро Гонсалес
|6
|Педру Алвес Лукас Лима
|4
|Бубакар Камара
48′
|19
|Абдулайе Туре
|18
|Жордан Амави
|20
|Андрей Жиротто
|19
|Луиз Густаву
|26
|Имран Луза
|27
|Максим Лопес
|28
|Валентен Ронжье
|10
|Димитри Пайет
|7
|Калифа Кулибали
|17
|Буна Сарр
78′
|14
|Шарль Траоре
74′
|7
|Неманья Радоньич
|32
|Абдул Кадер Бамба
|8
|Морган Сансон
42′69′
|11
|Мехди Абед
67′
|12
|Кевин Стротман
87′
|18
|Самюэль Мутуссами
|9
|Дарио Исмаэль Бенедетто
85′
|28
|Валер Жермен
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бенуа Бастьен(Франция)