«Нант» сыграл вничью с «Марселем» в матче чемпионата Франции

«Нант» сыграл вничью с «Марселем» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Нант» и «Марсель» не выявили победителя в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.