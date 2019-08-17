Развязка близка: вернется ли Неймар в «Барселону»

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

До закрытия летнего трансферного окна в большинстве стран Европы осталось чуть более двух недель. Чем ближе дедлайн, тем больше слухов и новостей скапливается вокруг клубов и игроков. Пожалуй, главная интрига этого лета развивается у «Барселоны» и «ПСЖ» на предмет трансфера Неймара из Франции в Испанию. О том, что в Париже вместе со своим звездным бразильцем ведут активные переговоры относительно будущего 27-летнего нападающего, говорил спортивный директор парижан Леонардо. Ему же пришлось отчитываться перед общественность за отсутствие Неймара в основном составе команды.

Читайте также Неймар согласился на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»

«Он не исключен из состава. Он выполняет персональную программу реабилитации. Он игрок “ПСЖ”, у него по контракту еще три года, нельзя это забывать. Кстати, он полностью восстановился от травмы и готов играть», — заявил Леонардо, комментируя слухи об отстранении Неймара от тренировок с главной командой.

В июне бразилец получил тяжелую травму — разрыв связок голеностопного сустава на правой ноге. Из-за этого он не смог помочь своей национальной сборной на Кубке Америки, где «пентакампеоны», впрочем и без него завоевали золотые медали.

Восстановившись от травмы, Неймар только в конце августа вернулся в общую группу парижан. До этого нападающий пропустил Суперкубок Франции, где «ПСЖ» одолел «Ренн», а также матч первого тура Лиги 1 против «Нима» (3:0). Не примет участия Неймар и во встрече с «Ренном» уже в рамках национального первенства. Главный тренер парижан Томас Тухель продолжает ссылаться на то, что бразилец еще не набрал оптимальную форму и ему «еще рано выходить на игру».

Однако в свете последних событий ситуация с прошлой травмой является далеко не единственной, объясняющей причину отсутствия форварда в составе действующих чемпионов Франции.

Будущее Неймара интересует сейчас вообще всех: и игрока, и «ПСЖ», и его нового работодателя. Им, к слову, должна стать «Барселона», откуда как раз и уехал бразилец в Париж летом 2017-го.

Накануне каталонцы потерпели обидное поражение на старте чемпионата Испании, уступив «Атлетику». В Бильбао вместе с сине-гранатовыми отправился и бразильский вингер Филиппе Коутиньо, который, по данным ряда СМИ, должен был быть включен в сделку по возвращению Неймара. Однако в заявку команды на матч в итоге не попал, что автоматически породило волну новых слухов: Коутиньо едет в Париж взамен на Неймара с доплатой от «Барселоны». Как утверждал Le Parisien, каталонцы были готовы заплатить до €80 млн.

Впрочем, вскоре информация не подтвердилась: Коутиньо уехал в Мюнхен, где до конца сезона будет выступать за «Баварию» на правах аренды.

По данным El Mundo Deportivo, за данный переход чемпионы Германии заплатили около €20 млн, достигнув договоренности о приоритетном праве выкупа 27-летнего бразильца за €120 млн по окончании арендного соглашения.

Однако говорить о том, что, отдав Коутиньо «Баварии», «Барселона» автоматически прекратила переговоры с «ПСЖ» о приобретении Неймара, говорить пока рано. По крайней мере, возвращения олимпийского чемпиона настойчиво требуют фанаты сине-гранатовых, устроивших перед игрой с Бильбао соответствующую акцию.

Отмечается, что президент «Барсы» Жозеп Бартомеу по данному случаю лично включится в переговоры о транфере Неймара. С учетом того, что Коутиньо в данную сделку включить не удастся, глава каталонского клуба готов предложить своим французским коллегам услуги Усмана Дембеле, потому как ценник, выставленный парижанами — не менее €220 млн, — «Барселону» никак не устраивает.

С обратной стороны активные болельщики «ПСЖ» также вынуждают руководство клуба сделать все, чтобы звездного бразильца продать. Вероятно, перфоманс на игре с «Нимом», когда фанаты парижан стали оскорблять Неймара и требовать его ухода, не окажется единичным. Особенно на фоне открытого желания бразильца парижский клуб покинуть даже с понижением зарплаты. На данный момент в «ПСЖ» Неймар зарабатывает €38 млн в год, однако ради возвращения в «Барселону», в составе которой выигрывал Лигу чемпионов и входил в тройку претендентов на «Золотой мяч», согласен получать гораздо меньше.