Сумасшедший триллер на «Этихаде»! «Тоттенхэм» — самая везучая команда в мире

Источник: AP 2019

Неделю назад «Манчестер Сити» катком прошёлся по «Вест Хэму», забив «молотобойцам» пять безответных голов на выезде.

Футбол Англия 2019/2020 Тур 2, 17.08.2019, 19:30 Манчестер Сити 2 Тоттенхэм Хотспур 2

Но даже после столь впечатляющего результата Гвардиола отбросил куда подальше принцип «победный состав не меняют» и выполнил аж четыре замены.

Они затронули все линии: Отаменди, Гюндоган, Бернарду Силва и Агуэро появились с первых минут вместо Стоунса, Давида Сильвы, Мареза и Габриэла Жезуса соответственно.

«Тоттенхэм» в первом туре тоже победил — 3:1 над «Астон Виллой», но сыграл при этом плохо, не подтвердил чемпионские намерения и вряд ли сам себя позиционировал перед субботой как фаворита.

Почеттино, в отличие от коллеги, обошёлся минимальной ротацией: Эриксен, неделю назад появившийся на замену в середине второго тайма (и как раз с ним команда забила три гола), на этот раз занял заслуженное место в старте, а Лукас Моура начал встречу на скамейке запасных.

Алли по-прежнему травмирован, Сон Хын Мын отбывает дисквалификацию — других проверенных кадровых вариантов улучшения игры у «Тоттенхэма» не было.

Уже в первом тайме стало понятно, что с заменами — а особенно в передней линии — Гвардиола попал в яблочко. Бернарду Силва разрывал при помощи смещавшегося Де Брёйне правый фланг, и именно в этой зоне «Тоттенхэм» совершенно ничего не мог поделать с соперником.

Великолепный Де Брёйне. Как и всегда

Первый тайм прошёл под знаком гигантского доминирования «Сити». «Тоттенхэм» осознанно отказался от владения, территории и прессинга, откатился назад — и противостоял натиску соперника на своей половине. Получалось скверно. В стартовую 20-минутку было зафиксировано полное преимущество команды Гвардиолы по владению — 73 против 27, ударам — 6 (2) против 0 (0) и количеству проникновений в штрафную. Моментов у «Сити» также сразу же стало предостаточно, но реализовывать чемпионы Англии их начали не сразу, а по итогам 45 минут использовали менее половины.

Первый гол — следствие прекрасного навеса Де Брёйне с правого угла штрафной ни дальнюю штангу и отличного удара Стерлинга головой.

Источник: AP 2019

Второй — очередная классная комбинация на правом фланге, передача Бернарду Силвы на Де Брёйне в штрафную и зрячий прострел на Агуэро во вратарскую.

Источник: AP 2019

Де Брёйне стал лучшим и самым острым футболистом первого тайма, выполнив пять ключевых передач и создав для партнёров три супермомента. Помимо двух голов, он также классно прострелил в зону второго темпа на Гюндогана, а тот умудрился промазать.

Минимализм «Тоттенхэма». Просто феноменальный!

Если бы матч смотрел человек, не очень глубоко погружённый в тему, он обязательно бы подумал, что один из лидеров встречается с аутсайдером — настолько сильно на банальное избиение походил характер матча.

Но «Тоттенхэм» ещё в прошлом сезоне стал самой удивительной командой Англии, добывающей результат вопреки всему и при любом сценарии. Вот и на «Этихаде» «шпоры» продемонстрировали что-то невообразимое.

Во-первых, они пропустили в первом тайме всего два, хотя могли и должны были — все четыре. Во-вторых, между двумя пропущенными мячами сподобились на собственный гол. Само собой, создали они его из ничего, на ровном месте. Ламела получил мяч в центре, воспользовался мимолётной потерей концентрации опорниками «Сити» и вратарём Эдерсона — и аккуратно послал мяч в нижний угол со средней дистанции. Этот удар так и остался единственным в исполнении лондонцев во всём первом тайме.

Источник: AP 2019

Но главное чудо в исполнении «Тоттенхэма» случилось уже после перерыва.

Вот это замена от Почеттино!

На 56-й минуте «Тоттенхэм» провёл первую внятную атаку в матче, которая привела к угловому. Тут же на поле вместо Винкса вышел Лукас Моура. Он сразу же направился в штрафную, занял позицию для прыжка. И ведь выпрыгнул после подачи выше всех и первым касанием сравнял счёт! В это сложно было поверить, но, видимо, в бразильце действительно есть что-то инопланетное и чудесное, это нужно было признать ещё после его весенних подвигов в весеннем Амстердаме.

Источник: AP 2019

Случившееся шокировало «Сити». Команда продолжила давить, но при этом перестала быть уверенной в своих силах, начала нервничать, суетиться и ошибаться. Гвардиола даже поругался с Агуэро, прилюдно и громко напихав аргентинцу после замены. К 90-й минуте статистика ударов смотрелась просто дико: 29 (10) у «Сити», 3 (2) у «Тоттенхэма».

Феноменальная развязка и чувство дежавю

…На 93-й «Сити» всё-таки забил. Габриэл Жезус вколотил мяч в сетку после углового, стадион погрузился в ликование, Гвардиола и Агуэро перестали злиться друг на друга и тепло обнялись. Казалось, справедливость восторжествовала.

Источник: AP 2019

Однако в чемпионате Англии теперь есть VAR. И арбитры, просмотрев повтор, взятие ворот отменили, зафиксировав игру рукой у Лапорта при скидке на Жезуса. Кажется, где-то мы уже всё это видели. В матче с участием тех же соперников, но в другом турнире несколько месяцев назад.

Всё-таки «Тоттенхэм» вправду заключил договор с дьяволом. По-другому всё произошедшее объяснить сложно.