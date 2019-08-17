Сумасшедший триллер на «Этихаде»! «Тоттенхэм» — самая везучая команда в мире
Невероятный матч, в котором Моура забил первым же касанием, а VAR снова отнял у «Манчестер Сити» победный гол на последних секундах.
Невероятный матч, в котором Моура забил первым же касанием, а VAR снова отнял у «Манчестер Сити» победный гол на последних секундах.
Неделю назад «Манчестер Сити» катком прошёлся по «Вест Хэму», забив «молотобойцам» пять безответных голов на выезде.
Но даже после столь впечатляющего результата Гвардиола отбросил куда подальше принцип «победный состав не меняют» и выполнил аж четыре замены.
Они затронули все линии: Отаменди, Гюндоган, Бернарду Силва и Агуэро появились с первых минут вместо Стоунса, Давида Сильвы, Мареза и Габриэла Жезуса соответственно.
«Тоттенхэм» в первом туре тоже победил — 3:1 над «Астон Виллой», но сыграл при этом плохо, не подтвердил чемпионские намерения и вряд ли сам себя позиционировал перед субботой как фаворита.
Почеттино, в отличие от коллеги, обошёлся минимальной ротацией: Эриксен, неделю назад появившийся на замену в середине второго тайма (и как раз с ним команда забила три гола), на этот раз занял заслуженное место в старте, а Лукас Моура начал встречу на скамейке запасных.
Алли
Первый тайм прошёл под знаком гигантского доминирования «Сити». «Тоттенхэм» осознанно отказался от владения, территории и прессинга, откатился назад — и противостоял натиску соперника на своей половине. Получалось скверно. В стартовую 20-минутку было зафиксировано полное преимущество команды Гвардиолы по владению — 73 против 27, ударам — 6 (2) против 0 (0) и количеству проникновений в штрафную. Моментов у «Сити» также сразу же стало предостаточно, но реализовывать чемпионы Англии их начали не сразу, а по итогам 45 минут использовали менее половины.
Первый гол — следствие прекрасного навеса Де Брёйне с правого угла штрафной ни дальнюю штангу и отличного удара Стерлинга головой.
Второй — очередная классная комбинация на правом фланге, передача Бернарду Силвы на Де Брёйне в штрафную и зрячий прострел на Агуэро во вратарскую.
Де Брёйне стал лучшим и самым острым футболистом первого тайма, выполнив пять ключевых передач и создав для партнёров три супермомента. Помимо двух голов, он также классно прострелил в зону второго темпа на Гюндогана, а тот умудрился промазать.
Если бы матч смотрел человек, не очень глубоко погружённый в тему, он обязательно бы подумал, что один из лидеров встречается с аутсайдером — настолько сильно на банальное избиение походил характер матча.
Но главное чудо в исполнении «Тоттенхэма» случилось уже после перерыва.
На 56-й минуте «Тоттенхэм» провёл первую внятную атаку в матче, которая привела к угловому. Тут же на поле вместо Винкса вышел Лукас Моура. Он сразу же направился в штрафную, занял позицию для прыжка. И ведь выпрыгнул после подачи выше всех и первым касанием сравнял счёт! В это сложно было поверить, но, видимо, в бразильце действительно есть
Случившееся шокировало «Сити». Команда продолжила давить, но при этом перестала быть уверенной в своих силах, начала нервничать, суетиться и ошибаться. Гвардиола даже поругался с Агуэро, прилюдно и громко напихав аргентинцу после замены. К 90-й минуте статистика ударов смотрелась просто дико: 29 (10) у «Сити», 3 (2) у «Тоттенхэма».
…На 93-й «Сити»
Однако в чемпионате Англии теперь есть VAR. И арбитры, просмотрев повтор, взятие ворот отменили, зафиксировав игру рукой у Лапорта при скидке на Жезуса. Кажется,
Михаил Гончаров