«Боруссия» и «Шальке» сыграли вничью в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграла вничью с «Шальке» в матче первого тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграла вничью с «Шальке» в матче первого тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Менхенгладбахе, завершилась со счетом 0:0.
Во втором туре «Боруссия» 24 августа сыграет на выезде с «Майнцем», а «Шальке» в этот же день примет на своем поле мюнхенскую «Баварию».
|Марко Розе
|Дэвид Вагнер
|1
|Янн Зоммер
|35
|Александр Нюбель
|17
|Оскар Вендт
|5
|Матия Настасич
|18
|Штефан Лайнер
89′
|20
|Джонджо Кенни
|28
|Маттиас Гинтер
|24
|Бастиан Очипка
|30
|Нико Эльведи
|6
|Омар Маскарель
|8
|Денис Закария
|17
|Бенжамен Стамбули
16′
|22
|Ласло Бенеш
57′
|18
|Даниэль Калиджури
63′
|14
|Алассан Плеа
|19
|Гвидо Бургшталлер
|32
|Флориан Нойхаус
15′63′
|2
|Уэстон Маккенни
85′
|19
|Фабиан Джонсон
|26
|Салиф Сане
|10
|Маркус Тюрам
82′
|9
|Бенито Раман
74′
|16
|Ибраима Траоре
|21
|Фабиан Резе
|36
|Брель Эмболо
77′
|25
|Амин Харит
90′
|11
|Каэтану де Араужу Раффаэл
|37
|Мюнир-Левент Мерджан
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Феликс Брих(Германия)