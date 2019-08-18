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02:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Боруссия» и «Шальке» сыграли вничью в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграла вничью с «Шальке» в матче первого тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Менхенгладбахе, завершилась со счетом 0:0.

Во втором туре «Боруссия» 24 августа сыграет на выезде с «Майнцем», а «Шальке» в этот же день примет на своем поле мюнхенскую «Баварию».

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Футбол, Германия, Тур 117.08.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Borussia-Park
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89′
20Джонджо Кенни
28Маттиас Гинтер
24Бастиан Очипка
30Нико Эльведи
6Омар Маскарель
8Денис Закария
17Бенжамен Стамбули
16′
22Ласло Бенеш
57′
18Даниэль Калиджури
63′
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19Гвидо Бургшталлер
32Флориан Нойхаус
15′63′
2Уэстон Маккенни
85′
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82′
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74′
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21Фабиан Резе
36Брель Эмболо
77′
25Амин Харит
90′
11Каэтану де Араужу Раффаэл
37Мюнир-Левент Мерджан
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)8
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
10Фолы11
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Брих(Германия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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