«Боруссия» и «Шальке» сыграли вничью в матче чемпионата Германии

Встреча, прошедшая в субботу в Менхенгладбахе, завершилась со счетом 0:0.

Во втором туре «Боруссия» 24 августа сыграет на выезде с «Майнцем», а «Шальке» в этот же день примет на своем поле мюнхенскую «Баварию».