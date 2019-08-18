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00:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Валенсия» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» в матче Примеры

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футболисты «Валенсии» сыграли вничью с «Реал Сосьедад» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Валенсии, завершилась со счетом 1:1. Гол у «Валенсии» на 59-й минуте забил Кевин Гамейро, который в добавленное ко второму тайму время не реализовал пенальти. На 10-й добавленной минуте ко времени второй половины матча красную карточку получил игрок хозяев Франсис Коклен. Ответный мяч с пенальти забил Микел Ойарсабаль (90+11).

Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 85-й минуте.

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Валенсия
1:1
Первый тайм: 0:0
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, Тур 117.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Mestalla
Главные тренеры
Марселино Гарсия ТоральИманол Альгвасиль
Голы
Кевин Гамейро(Даниэль Васс)58′
Микель Оярсабаль90+11′
Нереализованные пенальти
Кевин Гамейро90+5′
Составы команд
13Яспер Силлессен
13Мигель Анхель Мойя
5Габриэл Паулиста
24Робен Ле Норман
57′
18Даниэль Васс
4Асьер Андонехи Ильярраменди
24Эсекиэль Гарай
90+8′
5Игор Субельдия
6Жоффре Кондогбья
8Микель Мерино
36′
17Франсис Коклен
63′90+10′
9да Силва Виллиан Жозе
7Гонсалу Гедеш
10Микель Оярсабаль
9Кевин Гамейро
21Мартин Эдегор
29′
3Родригес Сальва Руис
82′
2Хосеба Сальдуа
42′82′
21Кристиано Пиччини
34Андер Барренечеа
8Карлос Солер
90′
12Айен Муньос
85′
20Ферран Торрес
20Кевин Родригес
19Морено Родриго
85′
11Аднан Янузай
71′
11Денис Черышев
90+5′
19Александр Исак
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)12
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
13Фолы14
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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