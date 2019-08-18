«Валенсия» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» в матче Примеры
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футболисты «Валенсии» сыграли вничью с «Реал Сосьедад» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футболисты «Валенсии» сыграли вничью с «Реал Сосьедад» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Валенсии, завершилась со счетом 1:1. Гол у «Валенсии» на 59-й минуте забил Кевин Гамейро, который в добавленное ко второму тайму время не реализовал пенальти. На 10-й добавленной минуте ко времени второй половины матча красную карточку получил игрок хозяев Франсис Коклен. Ответный мяч с пенальти забил Микел Ойарсабаль (90+11).
Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 85-й минуте.
|Марселино Гарсия Тораль
|Иманол Альгвасиль
|Кевин Гамейро(Даниэль Васс)
|58′
|Микель Оярсабаль
|90+11′
|Кевин Гамейро
|90+5′
|13
|Яспер Силлессен
|13
|Мигель Анхель Мойя
|5
|Габриэл Паулиста
|24
|Робен Ле Норман
57′
|18
|Даниэль Васс
|4
|Асьер Андонехи Ильярраменди
|24
|Эсекиэль Гарай
90+8′
|5
|Игор Субельдия
|6
|Жоффре Кондогбья
|8
|Микель Мерино
36′
|17
|Франсис Коклен
63′90+10′
|9
|да Силва Виллиан Жозе
|7
|Гонсалу Гедеш
|10
|Микель Оярсабаль
|9
|Кевин Гамейро
|21
|Мартин Эдегор
29′
|3
|Родригес Сальва Руис
82′
|2
|Хосеба Сальдуа
42′82′
|21
|Кристиано Пиччини
|34
|Андер Барренечеа
|8
|Карлос Солер
90′
|12
|Айен Муньос
85′
|20
|Ферран Торрес
|20
|Кевин Родригес
|19
|Морено Родриго
85′
|11
|Аднан Янузай
71′
|11
|Денис Черышев
90+5′
|19
|Александр Исак
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)