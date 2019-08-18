«Валенсия» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» в матче Примеры

Встреча, прошедшая в субботу в Валенсии, завершилась со счетом 1:1. Гол у «Валенсии» на 59-й минуте забил Кевин Гамейро, который в добавленное ко второму тайму время не реализовал пенальти. На 10-й добавленной минуте ко времени второй половины матча красную карточку получил игрок хозяев Франсис Коклен. Ответный мяч с пенальти забил Микел Ойарсабаль (90+11).