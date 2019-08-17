Зидан подтвердил, что Бейл остается в «Реале»

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«Бэйл остается. Все в команде настроены позитивно, и у нас нет никаких проблем», — цитирует слова Зидана Marca.

Ранее Зидан заявлял, что «Реал» ведет переговоры о трансфере 30-летнего игрока. Одним из главных претендентов на валлийца считался китайский «Цзянсу Сунин», но руководство «сливочных» отклонило предложение.