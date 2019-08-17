Зидан подтвердил, что Бейл остается в «Реале»
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что нападающий Гарет Бейл не покинет мадридский клуб этим летом.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что нападающий Гарет Бейл не покинет мадридский клуб этим летом.
«Бэйл остается. Все в команде настроены позитивно, и у нас нет никаких проблем», — цитирует слова Зидана Marca.
Ранее Зидан заявлял, что «Реал» ведет переговоры о трансфере 30-летнего игрока. Одним из главных претендентов на валлийца считался китайский «Цзянсу Сунин», но руководство «сливочных» отклонило предложение.
В прошедшем сезоне футболист провел за «Реал» 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач.