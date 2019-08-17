«Монако» с Головиным проиграл «Мецу» в чемпионате Франции

Субботняя встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. В составе «Меца» дубль оформил Хабиб Диалло (11-я и 53-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, еще один мяч забил Рено Коад (66). Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе монегасков и провел на поле весь матч. «Монако» с 34-й минуты играл вдесятером после удаления Рубена Агиляра.