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17 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Монако» с Головиным проиграл «Мецу» в чемпионате Франции

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Монако» потерпел гостевое поражение от «Меца» в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: Reuters

Субботняя встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. В составе «Меца» дубль оформил Хабиб Диалло (11-я и 53-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, еще один мяч забил Рено Коад (66). Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе монегасков и провел на поле весь матч. «Монако» с 34-й минуты играл вдесятером после удаления Рубена Агиляра.

«Монако» в третьем туре 25 августа примет на своем поле «Ним», а «Мец» днем ранее сыграет на выезде с «Анже».

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Метц
3:0
Первый тайм: 1:0
Монако
Футбол, Франция, Тур 217.08.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Stade Saint-Symphorien
Главные тренеры
Фредерик АнтонеттиЛеонарду Жардим
Голы
Абиб Диалло11′
Абиб Диалло53′
Рено Коад66′
Составы команд
16Александр Укиджа
40Бенжамен Леком
18Фабьен Сентонз
27′
12Рубен Агилар
34′
17Тома Делен
2Фоде Балло-Туре
13Стоппила Сунзу
25Камиль Глик
10′
21Джон Бой
32Бенуа Бадиашиле
24Рено Коад
5Жемерсон
5Викторьен Ангбан
17Александр Головин
20Абиб Диалло
11Желсон Мартинш
35′
19Хабиб Майга
77′
26Габриэл Бошилья
56′
6Мамаду Фофана
14Кейта Бальде
27Фарид Булая
87′
7Хенри Оньекуру
70′
9Тьерри Амброз
31Жил Диаш
11Опа Нгюетт
74′
22Виссам Бен Йеддер
74′
7Ибраима Ньян
35Лайл Фостер
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
18Удары (всего)12
10Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
16Фолы7
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЭрик Ваттеллье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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