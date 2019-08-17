«Монако» с Головиным проиграл «Мецу» в чемпионате Франции
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Монако» потерпел гостевое поражение от «Меца» в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Монако» потерпел гостевое поражение от «Меца» в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.
Субботняя встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. В составе «Меца» дубль оформил Хабиб Диалло (11-я и 53-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, еще один мяч забил Рено Коад (66). Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе монегасков и провел на поле весь матч. «Монако» с 34-й минуты играл вдесятером после удаления Рубена Агиляра.
«Монако» в третьем туре 25 августа примет на своем поле «Ним», а «Мец» днем ранее сыграет на выезде с «Анже».
|Фредерик Антонетти
|Леонарду Жардим
|Абиб Диалло
|11′
|Абиб Диалло
|53′
|Рено Коад
|66′
|16
|Александр Укиджа
|40
|Бенжамен Леком
|18
|Фабьен Сентонз
27′
|12
|Рубен Агилар
34′
|17
|Тома Делен
|2
|Фоде Балло-Туре
|13
|Стоппила Сунзу
|25
|Камиль Глик
10′
|21
|Джон Бой
|32
|Бенуа Бадиашиле
|24
|Рено Коад
|5
|Жемерсон
|5
|Викторьен Ангбан
|17
|Александр Головин
|20
|Абиб Диалло
|11
|Желсон Мартинш
35′
|19
|Хабиб Майга
77′
|26
|Габриэл Бошилья
56′
|6
|Мамаду Фофана
|14
|Кейта Бальде
|27
|Фарид Булая
87′
|7
|Хенри Оньекуру
70′
|9
|Тьерри Амброз
|31
|Жил Диаш
|11
|Опа Нгюетт
74′
|22
|Виссам Бен Йеддер
74′
|7
|Ибраима Ньян
|35
|Лайл Фостер
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|12
|10
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Эрик Ваттеллье(Франция)