«Вильярреал» сыграл вничью с «Гранадой» в матче Примеры

Встреча, прошедшая в субботу в Вильярреале, завершилась со счетом 4:4. В составе хозяев поля голы забили Санти Касорла (35-я минута, с пенальти), Мойсес Гомес (53), Жерар Морено (65) и Самуэль Чуквуэзе (73). У гостей отличились Феде Вико (45, с пенальти), Дарвин Мачис (62), Роберто Сольдадо (75) и Антони Пуэртас (81).