«Порту» разгромил «Виторию» в чемпионате Португалии

Встреча, прошедшая в субботу в Порту, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Хет-трик сделал экс-форвард московского «Спартака» Зе Луиш (11-я, 20-я и 63-я минута). Еще один гол забил Луис Диас (64).