«Порту» разгромил «Виторию» в чемпионате Португалии
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Футболисты «Порту» одержали крупную победу над «Виторией» из Сетубала в матче второго тура чемпионата Португалии.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Футболисты «Порту» одержали крупную победу над «Виторией» из Сетубала в матче второго тура чемпионата Португалии.
Встреча, прошедшая в субботу в Порту, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту» в начале июля и подписал с «драконами» контракт до 2023 года.