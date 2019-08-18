«Вы увидели два разных «Кайрата». Шпилевский — о победе над «Таразом» в 23-м туре КПЛ и пенальти

— Сегодня вы увидели два разных «Кайрата». В первом тайме я был зол на команду, так как мы впали в апатию. Уже на пятой минуте мы могли получить право на пенальти. Полевой игрок «Тараза» исполнил роль вратаря. Не знаю, почему в той ситуации не был назначен одиннадцатиметровый. Вполне возможно, был бы другой исход первых 45 минут. Впрочем, «Тараз» тоже имел шансы. Хозяева отлично действовали в атаке. Я думаю, что если команда продолжит играть в таком ключе в оставшихся матчах, то сможет остаться в премьер-лиге. Чего я им искренне желаю.

В перерыве мы все обсудили, перестроились. Затем поменяли схему и произвели две замены. Думаю, мы гораздо лучше провели вторую половину. Были нужная компактность, агрессивная игра в атаке. Ну и голы были забиты так, как мы всегда и хотим забивать. Были перехваты и быстрое переключение. Обрадовало, что Дерин хорошо вошел в игру. Также и Нуралы Алип. Он внес в игру стабильность, приводит слова Шпилевского официальный сайт ФК «Кайрата».

— Вы заменили четверых футболистов, игравших неделю назад. Почему?

— Сергей Политевич и Мартон Эппель не могли играть из-за перебора желтых карточек. Исламбек Куат получил небольшую травму, мы решили его поберечь. Он не тренировался. Ну, а то, что Эсеола остался на скамейке — тактическая задумка.

— Пенальти в ваши ворота справедлив?

— Он гораздо менее очевидный, чем тот, что был в первом тайме. Я про момент с назначенным пенальти в ворота «Тараза» на пятой минуте.

В свою очередь, главный тренер «Тараза» Вахид Масудов сказал следующее:

— В целом мы провели неплохой второй тайм. Создали достаточно большое количество голевых моментов, выходов один на один. Надо было их решать. Но, к сожалению, мы не смогли забить. Во втором тайме рикошет перевернул все. Я про первый мяч в наши ворота. Вроде бы все делали правильно, накрывали соперников. Незабитый пенальти, конечно же, надломил команду. Стало намного сложнее сразу. Тяжело упрекнуть ребят в том, что они не боролись. К сожалению, нам не хватает мастерства.

— Как обстоят дела со здоровьем не игравших футболистов?

— У нас продолжают восстанавливаются три игрока. Лобжанидзе, Лаша и Михайло Иванович.