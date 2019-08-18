Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту». Экс-спартаковец мощнейше ворвался в новую лигу
А еще был гол «Краснодару».
А еще был гол «Краснодару».
В игре 2-го тура с «Виторией Сетубал» (4:0) бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш положил три мяча — на 11-й, 20-й и 63-й минутах. Особенно красивым получился второй гол, забитый в красивом прыжке:
«Это был идеальный вечер. Здорово было видеть такую поддержку болельщиков. Нам нужно было продемонстрировать, что мы едины и сильны как команда. Нам нужно продолжать в том же духе.
Приятно, что усилия оцениваются по достоинству. Это дает мне силы продолжать работать над собой. Но теперь эта победа осталась позади, она уже в прошлом. Нам нужно смотреть вперед и продолжать двигаться дальше, — цитирует героя вечера Sapo.pt.
Зе Луиш перешел в «Порту» из «Спартака» этим летом сумма трансфера оценивается в 8,5 млн евро. С командой Зе прощался со слезами на глазах:
Кроме Зе Луиша, «Спартак» отпустил в зарубежные клубы бразильцев Луиса Адриано и Фернандо. О причинах этого в шоу Евгения Савина «Красава» рассказал гендиректор «Спартака» Томас Цорн:
«У нас есть трансферный комитет. Мы не прошли в Лигу чемпионов, а бюджет — это же не бездонная бочка. У
Фернандо и Адриану ушли поздно. Задача была такая, что их продавать, только если будет хорошее предложение.
• Адриану 11 августа провел первый матч чемпионата Бразилии за «Палмейрас». Его команда сыграла вничью с «Байей» 2:2, а
• У Фернандо в Китае два полных матча за «Бэйцзин Гоань», но без результативных действий.
• «Порту» неудачно начал сезон — из Лиги чемпионов команду выбросил «Краснодар», и теперь впервые с сезона 2010/11 «драконы» сыграют на групповом этапе Лиге Европы. Тогда «Порту» выиграл турнир.
• В домашней игре с «Краснодаром» Зе Луиш забил первый гол за новую команду — правда, случилось это при счете 0:3.
• Первый матч чемпионата Португалии «Порту» так же проиграл, влетев на выезде «Жил Висенте» 1:2. Зе Луиш провел на поле все 90 минут.