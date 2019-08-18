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Фоторепортажи
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
9Понсе — первый после Самедова
11:52 (мск), источник: Sport24

Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту». Экс-спартаковец мощнейше ворвался в новую лигу

А еще был гол «Краснодару».

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Источник: cporto.pt

В игре 2-го тура с «Виторией Сетубал» (4:0) бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш положил три мяча — на 11-й, 20-й и 63-й минутах. Особенно красивым получился второй гол, забитый в красивом прыжке:

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«Это был идеальный вечер. Здорово было видеть такую поддержку болельщиков. Нам нужно было продемонстрировать, что мы едины и сильны как команда. Нам нужно продолжать в том же духе.

Приятно, что усилия оцениваются по достоинству. Это дает мне силы продолжать работать над собой. Но теперь эта победа осталась позади, она уже в прошлом. Нам нужно смотреть вперед и продолжать двигаться дальше, — цитирует героя вечера Sapo.pt.

Зе Луиш перешел в «Порту» из «Спартака» этим летом сумма трансфера оценивается в 8,5 млн евро. С командой Зе прощался со слезами на глазах:

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Как дела у других экс-спартаковцев?

Кроме Зе Луиша, «Спартак» отпустил в зарубежные клубы бразильцев Луиса Адриано и Фернандо. О причинах этого в шоу Евгения Савина «Красава» рассказал гендиректор «Спартака» Томас Цорн:

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ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»

«У нас есть трансферный комитет. Мы не прошли в Лигу чемпионов, а бюджет — это же не бездонная бочка. У кого-то да, у нас — нет. Надо зарабатывать. Было понятно, что чемпионский состав свой пик пережил, надо было омолаживать команду. На мой взгляд, он был слишком дорогой для нас. Хотели разгрузить бюджет, продать хорошо и купить подешевле. Несмотря на Тиля, который стал рекордной покупкой.

Фернандо и Адриану ушли поздно. Задача была такая, что их продавать, только если будет хорошее предложение. Все-таки это ценные игроки для «Спартака», а Фернандо, на мой взгляд, был одним из самых талантливых игроков команды. Получили хорошие деньги — 15 миллионов. Это топ-3 продаж «Спартака». И игрок сам хотел уйти. Он сам пришел и сказал, что у него хорошее предложение из Китая, что он там за год заработает столько, сколько в «Спартаке» за три.

• Адриану 11 августа провел первый матч чемпионата Бразилии за «Палмейрас». Его команда сыграла вничью с «Байей» 2:2, а экс-нападающий «Спартака» провел на поле 69 минут.

• У Фернандо в Китае два полных матча за «Бэйцзин Гоань», но без результативных действий.

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Важно знать:

• «Порту» неудачно начал сезон — из Лиги чемпионов команду выбросил «Краснодар», и теперь впервые с сезона 2010/11 «драконы» сыграют на групповом этапе Лиге Европы. Тогда «Порту» выиграл турнир.

• В домашней игре с «Краснодаром» Зе Луиш забил первый гол за новую команду — правда, случилось это при счете 0:3.

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«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов

• Первый матч чемпионата Португалии «Порту» так же проиграл, влетев на выезде «Жил Висенте» 1:2. Зе Луиш провел на поле все 90 минут.

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