Манчини назвал фаворитов чемпионата Италии в сезоне-2019/20

«Пока рано говорить, кто станет чемпионом, но «Ювентус», безусловно, является лучшей командой. Давайте не будем забывать, что туринцы выигрывали титул в течение последних восьми лет и стали сильнее. «Интер» тоже усилился, но «Ювентус» не останавливается.

Думаю, «Наполи» будет опасен. У них много футболистов, которые играют вместе уже много лет. «Интер» поменял 4−5 игроков и потерял нескольких важных исполнителей, таких как Мауро Икарди и Иван Перишич. Нужно время, чтобы их можно было оценить, но они становятся лучше.