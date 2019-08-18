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14:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Манчини назвал фаворитов чемпионата Италии в сезоне-2019/20

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о фаворитах итальянской Серии А в сезоне-2019/20.

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Источник: AP 2019

«Пока рано говорить, кто станет чемпионом, но «Ювентус», безусловно, является лучшей командой. Давайте не будем забывать, что туринцы выигрывали титул в течение последних восьми лет и стали сильнее. «Интер» тоже усилился, но «Ювентус» не останавливается.

Думаю, «Наполи» будет опасен. У них много футболистов, которые играют вместе уже много лет. «Интер» поменял 4−5 игроков и потерял нескольких важных исполнителей, таких как Мауро Икарди и Иван Перишич. Нужно время, чтобы их можно было оценить, но они становятся лучше.

Сейчас выберу «Ювентус», «Наполи» и «Интер». Именно в таком порядке, — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.

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