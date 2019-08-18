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17:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» разгромил «Актобе» со счетом 5:0 на старте третьего круга КПЛ

Талдыкорганский «Жетысу» разгромил «Актобе» в домашнем матче 23-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 18 августа, и завершилась со счетом 5:0.

Вперед «Жетысу» вышел на 11-й минуте, когда нападающий Айбар Жаксылыков замкнул прострел полузащитника сборной Армении Камо Оганесяна. На исходе получаса игры хозяева увеличили преимущество — забил Оганесян с передачи Ермека Куантаева.

Еще дважды «Жетысу» огорчил «Актобе» во втором тайме. На 65-й минуте дубль оформил 22-летний Жаксылыков, который довел количество своих мячей в КПЛ до четырех. Как и в первом голе, ему ассистировал Оганесян.

Четвертый мяч был забит на 71-й минуте. Пенальти за фол против украинского форварда «Жетысу» Руслана Степанюка реализовал литовский капитан команды Мантас Куклис.

Окончательный же счет установил белорусский полузащитник Никита Наумов, который на 80-й минуте провел пятый гол «Жетысу» в ворота Рамиля Нурмухаметова.

Для «Жетысу» эта победа стала 11-й в КПЛ, а «Актобе» потерпел 15-е поражение. С 38 очками клуб из Талдыкоргана идет пятым, а «красно-белые», у которых четыре балла, занимают последнее, 12-е, место.

Ранее в других матчах 23-го тура КПЛ «Кайрат» в гостях победил «Тараз» — 2:0, «Иртыш» сыграл вничью с «Тоболом» — 0:0, а «Ордабасы» на выезде разгромил «Окжетпес» — 4:0.

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