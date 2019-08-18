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17:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью расплакался, когда рассказывал, как сильно скучает по футболу

Известный португальский тренер Жозе Моуринью во время интервью, когда рассказывал, как он сильно скучает по работе, расплакался.

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Источник: AP 2019

«Я просто наслаждался этим. Когда я пришёл в профессиональный футбол, у меня что-то щёлкнуло: «Теперь всё серьёзно, это серьёзные вещи и всё было серьёзно до последнего времени. Но сейчас всё остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю», — сказал Моуринью со слезами на глазах.

Напомним, последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед». С поста наставника «красных дьяволов» португалец был уволен в середине декабря 2018 года. Ранее он возглавлял лондонский «Челси», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».

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