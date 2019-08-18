Моуринью расплакался, когда рассказывал, как сильно скучает по футболу

«Я просто наслаждался этим. Когда я пришёл в профессиональный футбол, у меня что-то щёлкнуло: «Теперь всё серьёзно, это серьёзные вещи и всё было серьёзно до последнего времени. Но сейчас всё остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю», — сказал Моуринью со слезами на глазах.