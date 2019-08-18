Моуринью расплакался, когда рассказывал, как сильно скучает по футболу
Известный португальский тренер Жозе Моуринью во время интервью, когда рассказывал, как он сильно скучает по работе, расплакался.
Известный португальский тренер Жозе Моуринью во время интервью, когда рассказывал, как он сильно скучает по работе, расплакался.
«Я просто наслаждался этим. Когда я пришёл в профессиональный футбол, у меня
Напомним, последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед». С поста наставника «красных дьяволов» португалец был уволен в середине декабря 2018 года. Ранее он возглавлял лондонский «Челси», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».