«Шахтер» начал третий круг КПЛ с разгромной победы над «Кайсаром»
Карагандинский «Шахтер» разгромил кызылординский «Кайсар» в домашнем матче 23-го тура казахстанской
Карагандинский «Шахтер» разгромил кызылординский «Кайсар» в домашнем матче 23-го тура казахстанской
Игра прошла сегодня, 18 августа, и завершилась со счетом 3:0.
Все голы в матче случились после перерыва. На 52-й минуте «Шахтер» вышел вперед после гола бельгийского полузащитника Доньета Шкодры, на 61-й хавбек Еркебулан Нургалиев удвоил счет, а на 75-й форвард сборной Эстонии Сергей Зенев сделал его разгромным.
Для «Шахтера» эта победа стала девятой в КПЛ, а «Кайсар» потерпел восьмое поражение. Карагандинцы с 33 очками занимают седьмое место, отставая на четыре балла от кызылординцев, которые идут шестым.
В других матчах 23-го тура «Жетысу» забил пять голов «Актобе» — 5:0, «Кайрат» в гостях победил «Тараз» — 2:0, «Иртыш» сыграл вничью с «Тоболом» — 0:0, а «Ордабасы» на выезде разгромил «Окжетпес» — 4:0. Еще одна встреча, в которой «Атырау» примет «Астану», перенесена на резервную дату.