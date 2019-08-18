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18:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» начал третий круг КПЛ с разгромной победы над «Кайсаром»

Карагандинский «Шахтер» разгромил кызылординский «Кайсар» в домашнем матче 23-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 18 августа, и завершилась со счетом 3:0.

Все голы в матче случились после перерыва. На 52-й минуте «Шахтер» вышел вперед после гола бельгийского полузащитника Доньета Шкодры, на 61-й хавбек Еркебулан Нургалиев удвоил счет, а на 75-й форвард сборной Эстонии Сергей Зенев сделал его разгромным.

Для «Шахтера» эта победа стала девятой в КПЛ, а «Кайсар» потерпел восьмое поражение. Карагандинцы с 33 очками занимают седьмое место, отставая на четыре балла от кызылординцев, которые идут шестым.

В других матчах 23-го тура «Жетысу» забил пять голов «Актобе» — 5:0, «Кайрат» в гостях победил «Тараз» — 2:0, «Иртыш» сыграл вничью с «Тоболом» — 0:0, а «Ордабасы» на выезде разгромил «Окжетпес» — 4:0. Еще одна встреча, в которой «Атырау» примет «Астану», перенесена на резервную дату.

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