«Шахтер» начал третий круг КПЛ с разгромной победы над «Кайсаром»

Игра прошла сегодня, 18 августа, и завершилась со счетом 3:0.

Все голы в матче случились после перерыва. На 52-й минуте «Шахтер» вышел вперед после гола бельгийского полузащитника Доньета Шкодры, на 61-й хавбек Еркебулан Нургалиев удвоил счет, а на 75-й форвард сборной Эстонии Сергей Зенев сделал его разгромным.

Для «Шахтера» эта победа стала девятой в КПЛ, а «Кайсар» потерпел восьмое поражение. Карагандинцы с 33 очками занимают седьмое место, отставая на четыре балла от кызылординцев, которые идут шестым.