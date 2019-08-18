Новичок АПЛ одержал первую победу в сезоне
«Шеффилд Юнайтед» в матче второго тура Английской
«Шеффилд Юнайтед» в матче второго тура Английской
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на свой счет на 47-й минуте записал полузащитник хозяев Джон Ландстрем. Для «клинков» это первая победа в нынешнем сезоне.
В следующем туре «Шеффилд» 24 августа примет «Лестер». «Кристал Пэлас» в тот же день на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит
|Крис Уайлдер
|Рой Ходжсон
|Джон Ландстрем
|47′
|1
|Дин Хендерсон
|31
|Висенте Гуаита
|2
|Джордж Болдок
74′
|2
|Джоэл Уорд
|3
|Энда Стивенс
|3
|Патрик ван Анхолт
|5
|Джек О`Коннелл
|6
|Скотт Данн
|6
|Крис Бэшем
|34
|Мартин Келли
|12
|Джон Иган
|4
|Лука Миливоевич
|7
|Джон Ландстрем
7′
|11
|Вильфрид Заа
|16
|Оливер Норвуд
|17
|Кристиан Бентеке
|4
|Джон Флек
29′
|7
|Макс Майер
65′
|8
|Люк Фримен
85′
|15
|Джеффри Шлупп
|11
|Каллум Робинсон
56′
|18
|Джеймс Макартур
82′
|9
|Оливер Макберни
|21
|Коннор Уикхэм
|17
|Дэвид Макголдрик
89′
|10
|Эндрос Таунсенд
70′
|15
|Фил Ягелка
|22
|Джеймс Маккарти
74′
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Дэвид Кут(Англия)