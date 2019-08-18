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18:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Новичок АПЛ одержал первую победу в сезоне

«Шеффилд Юнайтед» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на своем поле обыграл «Кристал Пэлас». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на свой счет на 47-й минуте записал полузащитник хозяев Джон Ландстрем. Для «клинков» это первая победа в нынешнем сезоне.

В следующем туре «Шеффилд» 24 августа примет «Лестер». «Кристал Пэлас» в тот же день на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Шеффилд Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 218.08.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Bramall Lane
Главные тренеры
Крис УайлдерРой Ходжсон
Голы
Джон Ландстрем47′
Составы команд
1Дин Хендерсон
31Висенте Гуаита
2Джордж Болдок
74′
2Джоэл Уорд
3Энда Стивенс
3Патрик ван Анхолт
5Джек О`Коннелл
6Скотт Данн
6Крис Бэшем
34Мартин Келли
12Джон Иган
4Лука Миливоевич
7Джон Ландстрем
7′
11Вильфрид Заа
16Оливер Норвуд
17Кристиан Бентеке
4Джон Флек
29′
7Макс Майер
65′
8Люк Фримен
85′
15Джеффри Шлупп
11Каллум Робинсон
56′
18Джеймс Макартур
82′
9Оливер Макберни
21Коннор Уикхэм
17Дэвид Макголдрик
89′
10Эндрос Таунсенд
70′
15Фил Ягелка
22Джеймс Маккарти
74′
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)6
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
8Угловые4
16Фолы11
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДэвид Кут(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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