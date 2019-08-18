Гвардиола рассказал о «пьющих кофе» арбитрах VAR

«Если зафиксировали игру рукой, значит, была рука: решение принимают в Лондоне, я ничего не могу с этим поделать. Я также думал, что в нашу пользу должны были назначить пенальти, когда Эрик Ламела фолил на Родри. Люди из VAR, наверное, в тот момент пили кофе», — заявил специалист.