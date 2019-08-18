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19:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Гвардиола рассказал о «пьющих кофе» арбитрах VAR

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о судействе в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэмом» (2:2). Его слова приводит The Guardian.

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Источник: AP 2019

«Если зафиксировали игру рукой, значит, была рука: решение принимают в Лондоне, я ничего не могу с этим поделать. Я также думал, что в нашу пользу должны были назначить пенальти, когда Эрик Ламела фолил на Родри. Люди из VAR, наверное, в тот момент пили кофе», — заявил специалист.

Встреча «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» прошла в субботу, 17 августа. Форвард «горожан» Габриэл Жезус в дополнительное время поразил ворота соперника, но гол был отменен после просмотра видеоповтора. Арбитры зафиксировали игру рукой у одного из футболистов «Сити».

Манчестер Сити
2:2
Первый тайм: 2:1
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 217.08.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаМаурисио Покеттино
Голы
Рахим Стерлинг(Кевин Де Брейне)20′
Эрик Ламела(Танги Ндомбеле)23′
Серхио Агуэро(Кевин Де Брейне)35′
Лукас Моура(Эрик Ламела)56′
Составы команд
31Эдерсон
1Юго Ллорис
2Кайл Уокер
16Кайл Уокер-Питерс
11Александр Зинченко
3Дэнни Роуз
14Эмерик Ляпорт
4Тоби Алдервейрелд
30Николас Отаменди
6Давинсон Санчес
17Кевин Де Брейне
17Мусса Сиссоко
8Илкай Гюндоган
28Танги Ндомбеле
7Рахим Стерлинг
26′
10Харри Кейн
16Родриго Эрнандес
78′
11Эрик Ламела
85′
21Давид Сильва
18Джовани Ло Сельсо
10Серхио Агуэро
66′
23Кристиан Эриксен
90′
9Габриэл Жезус
29Оливер Скипп
20Бернарду Силва
80′
8Харри Уинкс
56′
26Рияд Махрез
27Лукас Моура
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
30Удары (всего)3
10Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
13Угловые2
14Фолы4
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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