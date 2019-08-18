Гвардиола рассказал о «пьющих кофе» арбитрах VAR
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о судействе в матче второго тура Английской
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о судействе в матче второго тура Английской
«Если зафиксировали игру рукой, значит, была рука: решение принимают в Лондоне, я ничего не могу с этим поделать. Я также думал, что в нашу пользу должны были назначить пенальти, когда Эрик Ламела фолил на Родри. Люди из VAR, наверное, в тот момент пили кофе», — заявил специалист.
Встреча «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» прошла в субботу, 17 августа. Форвард «горожан» Габриэл Жезус в дополнительное время поразил ворота соперника, но гол был отменен после просмотра видеоповтора. Арбитры зафиксировали игру рукой у одного из футболистов «Сити».
|Хосеп Гвардьола
|Маурисио Покеттино
|Рахим Стерлинг(Кевин Де Брейне)
|20′
|Эрик Ламела(Танги Ндомбеле)
|23′
|Серхио Агуэро(Кевин Де Брейне)
|35′
|Лукас Моура(Эрик Ламела)
|56′
|31
|Эдерсон
|1
|Юго Ллорис
|2
|Кайл Уокер
|16
|Кайл Уокер-Питерс
|11
|Александр Зинченко
|3
|Дэнни Роуз
|14
|Эмерик Ляпорт
|4
|Тоби Алдервейрелд
|30
|Николас Отаменди
|6
|Давинсон Санчес
|17
|Кевин Де Брейне
|17
|Мусса Сиссоко
|8
|Илкай Гюндоган
|28
|Танги Ндомбеле
|7
|Рахим Стерлинг
26′
|10
|Харри Кейн
|16
|Родриго Эрнандес
78′
|11
|Эрик Ламела
85′
|21
|Давид Сильва
|18
|Джовани Ло Сельсо
|10
|Серхио Агуэро
66′
|23
|Кристиан Эриксен
90′
|9
|Габриэл Жезус
|29
|Оливер Скипп
|20
|Бернарду Силва
80′
|8
|Харри Уинкс
56′
|26
|Рияд Махрез
|27
|Лукас Моура
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|30
|Удары (всего)
|3
|10
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|4
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)