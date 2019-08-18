«Челси» сыграл вничью с «Лестером» в матче 2-го тура АПЛ
«Челси» и «Лестер Сити» завершили матч 2-го тура английской
«Челси» и «Лестер Сити» завершили матч 2-го тура английской
Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Итоговый счёт матча — 1:1.
Первый мяч в игре был забит уже на 7-й минуте. Его автором стал 20-летний воспитанник синих Мэйсон Маунт. Хавбек хозяев отобрал мяч у Онинье Ндиди перед штрафной гостей и пробил в угол ворот Каспера Шмейхеля. На 67-й минуте Ндиди исправился за свою оплошность. Нигериец головой замкнул подачу с фланга от Джеймса Мэддисона.
«Челси» набрал первое очко в чемпионате Англии и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Лестер Сити» с двумя очками в двух играх занимает 12-е место.
В следующем туре «Челси» в гостях сыграет с «Норвич Сити» (24 августа), «Лестер Сити» в этот же день также в гостях будет противостоять «Шеффилд Юнайтед».
|Фрэнк Лэмпард
|Брендан Роджерс
|Мэйсон Маунт
|7′
|Уилфред Ндиди
|67′
|1
|Кепа Аррисабалага
|1
|Каспер Шмайхель
|4
|Андреас Кристенсен
|4
|Чаглар Сеюнджю
|15
|Курт Зума
|6
|Джонатан Эванс
|28
|Сесар Аспиликуэта
|21
|Рикарду Перейра
|33
|Эмерсон
|28
|Кристиан Фукс
|7
|Н`Голо Канте
|8
|Юри Тилеманс
|19
|Мэйсон Маунт
|10
|Джеймс Мэддисон
|11
|Родригес Педро
|25
|Уилфред Ндиди
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
37′71′
|9
|Джейми Варди
|17
|Матео Ковачич
|20
|Хамза Чудхури
73′
|18
|Оливье Жиру
61′
|26
|Деннис Прат
|9
|Тэмми Абрахам
|17
|Айосе Перес
80′
|22
|Кристиан Пулишич
71′
|11
|Марк Олбрайтон
|10
|Виллиан
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Грэм Скотт(Англия)