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20:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» сыграл вничью с «Лестером» в матче 2-го тура АПЛ

«Челси» и «Лестер Сити» завершили матч 2-го тура английской Премьер-лиги вничью.

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Источник: Reuters

Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Итоговый счёт матча — 1:1.

Первый мяч в игре был забит уже на 7-й минуте. Его автором стал 20-летний воспитанник синих Мэйсон Маунт. Хавбек хозяев отобрал мяч у Онинье Ндиди перед штрафной гостей и пробил в угол ворот Каспера Шмейхеля. На 67-й минуте Ндиди исправился за свою оплошность. Нигериец головой замкнул подачу с фланга от Джеймса Мэддисона.

«Челси» набрал первое очко в чемпионате Англии и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Лестер Сити» с двумя очками в двух играх занимает 12-е место.

В следующем туре «Челси» в гостях сыграет с «Норвич Сити» (24 августа), «Лестер Сити» в этот же день также в гостях будет противостоять «Шеффилд Юнайтед».

Челси
1:1
Первый тайм: 1:0
Лестер
Футбол, Англия, Тур 218.08.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Stamford Bridge
Главные тренеры
Фрэнк ЛэмпардБрендан Роджерс
Голы
Мэйсон Маунт7′
Уилфред Ндиди67′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
1Каспер Шмайхель
4Андреас Кристенсен
4Чаглар Сеюнджю
15Курт Зума
6Джонатан Эванс
28Сесар Аспиликуэта
21Рикарду Перейра
33Эмерсон
28Кристиан Фукс
7Н`Голо Канте
8Юри Тилеманс
19Мэйсон Маунт
10Джеймс Мэддисон
11Родригес Педро
25Уилфред Ндиди
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
37′71′
9Джейми Варди
17Матео Ковачич
20Хамза Чудхури
73′
18Оливье Жиру
61′
26Деннис Прат
9Тэмми Абрахам
17Айосе Перес
80′
22Кристиан Пулишич
71′
11Марк Олбрайтон
10Виллиан
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)9
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
9Фолы14
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяГрэм Скотт(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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