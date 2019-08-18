Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Вальядолид
00
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:00
Эспаньол
Севилья
02
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Локомотив
12
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Балтика
11
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Томь
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Унион Б
РБ Лейпциг
04
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Текстильщик
31
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Шинник
23
Футбол. Зарубежный
18:00
Реймс
Страсбур
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Алавес
Леванте
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Чертаново
23
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Химки
Нефтехимик
32
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Ростов
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен
Брест
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Арсенал Т
10
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Факел
30
Все события
Фоторепортажи
23Рецепт побед Валерия Газзаева
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
21:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Брешиа» объявила о подписании многолетнего контракта с Марио Балотелли

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Итальянский футболист Марио Балотелли подписал многолетний контракт с клубом «Брешиа», сообщается на официальном сайте команды высшего дивизиона чемпионата Италии.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Официальное представление Балотелли в качестве игрока «Брешии» состоится 19 августа.

Ранее итальянская La Gazzetta dello Sport сообщала, что 29-летний игрок будет получать в «Брешии» 1,5 миллиона евро.

Балотелли начинал прошлый сезон во французской «Ницце», а в зимнее трансферное окно перешел в «Марсель» на правах свободного агента, заключив контракт до конца сезона. В 25 матчах чемпионата Франции в сезоне-2018/19 итальянец забил восемь голов. Ранее он также выступал за итальянские «Интер» и «Милан» и английский «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Брешиа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Названы причины падения с балкона свидетеля по делу Мамаева и Кокорина
Филипп начал в России с гола. Но дерби выиграли Миранчуки
«Рубин» одержал минимальную победу над «Арсеналом» в матче РПЛ
«Уфа» растерзала «Ростов». Карпину не помог даже Еременко
Бюджет и цели. Первое интервью Знарка после прихода в «Спартак»
Русская революция. Наш теннис снова крут
Российские баскетболисты победили команду Финляндии
«Челси» сыграл вничью в матче 2-го тура АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь