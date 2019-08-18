«Брешиа» объявила о подписании многолетнего контракта с Марио Балотелли

Балотелли начинал прошлый сезон во французской «Ницце», а в зимнее трансферное окно перешел в «Марсель» на правах свободного агента, заключив контракт до конца сезона. В 25 матчах чемпионата Франции в сезоне-2018/19 итальянец забил восемь голов. Ранее он также выступал за итальянские «Интер» и «Милан» и английский «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».