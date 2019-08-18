«Севилья» обыграла «Эспаньол» в матче первого тура чемпионата Испании
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Футболисты «Севильи» добились победы над «Эспаньолом» в выездном матче первого тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Футболисты «Севильи» добились победы над «Эспаньолом» в выездном матче первого тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Корнелье, завершилась победой «Севильи» со счетом 2:0. Голы забили Серхио Регилон (44-я минута) и Нолито (86).
Во втором туре «Севилья» 23 августа сыграет на выезде с «Гранадой», «Эспаньол» 25 августа проведет гостевой матч с «Алавесом».
|Давид Гальего
|Хулен Лопетеги
|Серхио Регилон
|44′
|Нолито(Серхио Регилон)
|86′
|13
|Родригес Диего Лопес
|1
|Томаш Вацлик
|5
|Эдиналду Гомес Налду
|6
|Даниэл Каррису
|6
|Льюис Лопес
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|16
|Родригес Хави Лопес
|23
|Серхио Регилон
39′
|17
|Дидак Вила
|24
|Хоан Хордан
|14
|Оскар Мелендо
|25
|Фернанду Режес
|21
|Марк Рока
|8
|Нолито
|22
|Матиас Варгас
59′
|19
|Люк де Йонг
|4
|Мата Виктор Санчес
52′64′
|20
|Диегу Карлос
75′
|10
|Серхи Дардер
|12
|Жюль Кунде
|7
|У Лэй
70′
|21
|Оливер Торрес
76′
|31
|Виктор Кампусано
|17
|Неманья Гудель
|9
|Факундо Феррейра
82′
|5
|Лукас Окампос
50′60′
|24
|Фернандо Калеро
|11
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра(Испания)