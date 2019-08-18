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18 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Севилья» обыграла «Эспаньол» в матче первого тура чемпионата Испании

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Футболисты «Севильи» добились победы над «Эспаньолом» в выездном матче первого тура чемпионата Испании.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в воскресенье в Корнелье, завершилась победой «Севильи» со счетом 2:0. Голы забили Серхио Регилон (44-я минута) и Нолито (86).

Во втором туре «Севилья» 23 августа сыграет на выезде с «Гранадой», «Эспаньол» 25 августа проведет гостевой матч с «Алавесом».

Эспаньол
0:2
Первый тайм: 0:1
Севилья
Футбол, Испания, Тур 118.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)RCDE Stadium
Главные тренеры
Давид ГальегоХулен Лопетеги
Голы
Серхио Регилон44′
Нолито(Серхио Регилон)86′
Составы команд
13Родригес Диего Лопес
1Томаш Вацлик
5Эдиналду Гомес Налду
6Даниэл Каррису
6Льюис Лопес
16Гонсалес Хесус Навас
16Родригес Хави Лопес
23Серхио Регилон
39′
17Дидак Вила
24Хоан Хордан
14Оскар Мелендо
25Фернанду Режес
21Марк Рока
8Нолито
22Матиас Варгас
59′
19Люк де Йонг
4Мата Виктор Санчес
52′64′
20Диегу Карлос
75′
10Серхи Дардер
12Жюль Кунде
7У Лэй
70′
21Оливер Торрес
76′
31Виктор Кампусано
17Неманья Гудель
9Факундо Феррейра
82′
5Лукас Окампос
50′60′
24Фернандо Калеро
11Мунир Эль-Хаддади
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)12
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
8Угловые4
11Фолы17
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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