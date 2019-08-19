Минское «Динамо» проиграло футболистам «Городеи» в чемпионате Беларуси

Хозяева поля вышли вперед на 36-й минуте игры после гола Сергея Пушнякова, а незадолго до перерыва Дмитрий Байдук удвоил результат. Во втором тайме динамовцы пытались отыграться, но на 55-й минуте игры Эдгарас Зарскис забил третий гол в ворота Максима Плотникова. Через 10 минут Дмитрий Ятченко сократил отставание минчан, но брльшего минчанам добиться не удалось.