Минское «Динамо» проиграло футболистам «Городеи» в чемпионате Беларуси
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Городеи» обыграли минское «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Городеи» обыграли минское «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хозяева поля вышли вперед на 36-й минуте игры после гола Сергея Пушнякова, а незадолго до перерыва Дмитрий Байдук удвоил результат. Во втором тайме динамовцы пытались отыграться, но на 55-й минуте игры Эдгарас Зарскис забил третий гол в ворота Максима Плотникова. Через 10 минут Дмитрий Ятченко сократил отставание минчан, но брльшего минчанам добиться не удалось.
Результаты других встреч:
«Неман» (Гродно) — «Ислочь» (Минский район) — 1:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Гомель» — 1:1, «Славия» (Мозырь) — «Дняпро» (Могилев) — 1:0, «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:0. В понедельник, 19 августа футболисты «Слуцка» примут солигорский «Шахтер».
Турнирную таблицу возглавляет брестское «Динамо», у которого 42 очка (17 матчей), у БАТЭ на два балла меньше и игра в запасе, третьим идет «Шахтер», набравший 34 очка в 15 матчах.