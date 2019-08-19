«Его почти нереально обвести, он меня достал!» Эшли Коул завершил карьеру
Теперь — тренерская работа.
Теперь — тренерская работа.
Эшли Коул — все. В футбол на профессиональном уровне он больше играть не будет. В эфире SkySports 38-летний англичанин объявил о завершении карьеры. «Арсенал», «Челси», «Рома», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Дерби» — резюме Коула.
Но понятно, что звездой он был именно в Англии. В родном «Арсенале», а потом и в «Челси».
«Пришло время повесить бутсы на гвоздь. С нетерпением жду следующей главы своей карьеры. Надеюсь, она будет связана с тренерской деятельностью», — слова Коула.
Ну что, это вполне модный тренд —
А пока смахнем слезу (или даже слезы) и вспомним, каким футболистом был Коул. Спойлер — очень крутым.
Коул — воспитанник «Арсенала», основной игрок великого состава The Invincibles. Команды, которая выиграла АПЛ в сезоне-2003/04, не потерпев ни одного поражения. Эшли дебютировал за «Арсенал» в 18 и оперативно вытеснил из основы бразильца Силвиньо. За пару лет Коул превратился в лучшего фулбэка страны: быстрый, агрессивный, цепкий, с качественными подключениями в атаку. Почти идеальный латераль.
«Против кого в Англии тяжелее всего играть? Эшли Коул. Его почти нереально обвести, он меня просто достал!» — слова не
В 2006-м Коул ушел в «Челси». Фаны «Арсенала», понятно, считают это предательством, тем более что Эшли тайно вел переговоры с Жозе Моуринью. Сам защитник всегда уверял, что «просто принял правильное решение». С последним тяжело поспорить — если «Арсенал» постепенно сдал позиции, то в «Челси» Коул играл в
В 2012-м уже 31-летний Коул успел выиграть с «Челси» и Лигу чемпионов. В финале против «Баварии» старина Эшли отбегал все 120 минут. И забил важнейший послематчевый пенальти.
«Рома», «Гэлакси», «Дерби» — список команд, где зарабатывал на старость Эшли. Понятно, что футбол
Эшли — представитель «золотого поколения лузеров» сборной Англии. Бекхэм, Лэмпард, Джеррард, Фердинанд, Руни и другие блистали в своих
Коул всегда был истинным селебрити. Такому полагается не только классно играть в футбол, но и попадать на первые полосы желтых СМИ. Эшли в 2006-м женился на британской
Коул уже лет 5−6 как не играет на уровне
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