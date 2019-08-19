Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.08
Атлетико
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
18.08
Ренн
ПСЖ
21
Футбол. Зарубежный
18.08
Бетис
Вальядолид
12
Футбол. Зарубежный
18.08
Эспаньол
Севилья
02
Футбол. Премьер-лига
18.08
Динамо
Локомотив
12
Футбол. Первый дивизион
18.08
Армавир
Балтика
11
Футбол. Первый дивизион
18.08
Краснодар-2
Томь
01
Футбол. Зарубежный
18.08
Унион Б
РБ Лейпциг
04
Футбол. Первый дивизион
18.08
Авангард К
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
18.08
Торпедо М
Текстильщик
31
Футбол. Первый дивизион
18.08
Ротор
Шинник
23
Футбол. Зарубежный
18.08
Реймс
Страсбур
00
Футбол. Зарубежный
18.08
Алавес
Леванте
10
Футбол. Первый дивизион
18.08
Мордовия
Чертаново
23
Футбол. Первый дивизион
18.08
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Первый дивизион
18.08
Химки
Нефтехимик
32
Футбол. Премьер-лига
18.08
Уфа
Ростов
20
Футбол. Зарубежный
18.08
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
10
Футбол. Зарубежный
18.08
Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
18.08
Сент-Этьен
Брест
11
Футбол. Премьер-лига
18.08
Рубин
Арсенал Т
10
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
15Самая красивая волейболистка России
00:18 (мск), источник: Sport24

«Его почти нереально обвести, он меня достал!» Эшли Коул завершил карьеру

Теперь — тренерская работа.

Наверх

Эшли Коул — все. В футбол на профессиональном уровне он больше играть не будет. В эфире SkySports 38-летний англичанин объявил о завершении карьеры. «Арсенал», «Челси», «Рома», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Дерби» — резюме Коула.

Но понятно, что звездой он был именно в Англии. В родном «Арсенале», а потом и в «Челси».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Пришло время повесить бутсы на гвоздь. С нетерпением жду следующей главы своей карьеры. Надеюсь, она будет связана с тренерской деятельностью», — слова Коула.

Ну что, это вполне модный тренд — только-только завершившие карьеры звезды идут в тренеры. Может, Коул доберется до работы в топ-клубе так же быстро, как его бывший товарищ по «Челси» Фрэнк Лэмпард.

А пока смахнем слезу (или даже слезы) и вспомним, каким футболистом был Коул. Спойлер — очень крутым.

Коул — воспитанник «Арсенала», основной игрок великого состава The Invincibles. Команды, которая выиграла АПЛ в сезоне-2003/04, не потерпев ни одного поражения. Эшли дебютировал за «Арсенал» в 18 и оперативно вытеснил из основы бразильца Силвиньо. За пару лет Коул превратился в лучшего фулбэка страны: быстрый, агрессивный, цепкий, с качественными подключениями в атаку. Почти идеальный латераль.

«Против кого в Англии тяжелее всего играть? Эшли Коул. Его почти нереально обвести, он меня просто достал!» — слова не кого-нибудь, а Криштиану Роналду. Думается, португалец кое-что понимает в качественных защитниках.

В 2006-м Коул ушел в «Челси». Фаны «Арсенала», понятно, считают это предательством, тем более что Эшли тайно вел переговоры с Жозе Моуринью. Сам защитник всегда уверял, что «просто принял правильное решение». С последним тяжело поспорить — если «Арсенал» постепенно сдал позиции, то в «Челси» Коул играл в топ-клубе без вопросов. И играл на топ-уровне — тоже без вопросов. Эшли — важнейшая часть банды Моуринью, которая выносила всех в Англии.

В 2012-м уже 31-летний Коул успел выиграть с «Челси» и Лигу чемпионов. В финале против «Баварии» старина Эшли отбегал все 120 минут. И забил важнейший послематчевый пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рома», «Гэлакси», «Дерби» — список команд, где зарабатывал на старость Эшли. Понятно, что футбол экстра-уровня он уже, будучи «пожилым», не показывал. В «Роме» у Коула не получилось от слова совсем, ему даже издевательски выписали номер 0, когда хотели продать. Зато в США Эшли и отрабатывал классно (по меркам МЛС), и деньги поднял отличные. Ну, а в «Дерби» Коул уже откровенно доигрывал.

Эшли — представитель «золотого поколения лузеров» сборной Англии. Бекхэм, Лэмпард, Джеррард, Фердинанд, Руни и другие блистали в своих топ-клубах, считались мегаталантами и вообще суперзвездами. Но так ничего и не добились со сборной. Вообще ничего — даже в полуфинале крупного турнира британцы не сыграли. У Эшли — 107 матчей за сборную, он был без вариантов номером один на левом фланге. Едва ли его вина, что Англия всегда лажала на чемпионатах мира и Европы.

Коул всегда был истинным селебрити. Такому полагается не только классно играть в футбол, но и попадать на первые полосы желтых СМИ. Эшли в 2006-м женился на британской поп-звезде Шерил Твиди. Она взяла его фамилию и почти 5 лет терпела измены мужа. О новой пассии женатого Коула сообщали чуть ли не каждую неделю. В 2010-м певица не выдержала и подала на развод. Коул — один из главных мачо в истории сборной Англии. Тоже успех в каком-то смысле.

Коул уже лет 5−6 как не играет на уровне топ-команды АПЛ и сборной Англии. Но за прошедшие годы в Великобритании так и не появилось латераля такого же уровня. Шоу, Чилуэлл, Роуз — это все не то. Эшли умел просто уничтожать соперника по флангу. Теперь он будет учить этому (и не только) в качестве коуча.

Подписывайтесь на страницу Sport24 Вконтакте!

Во время загрузки произошла ошибка.
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Муж меня убьет». Жена украинского футболиста выставила напоказ свои откровенные фотографии
Самая горячая хоккейная журналистка призналась в лесбийском опыте, показав пикантные фото
Филипп начал в России с гола. Но дерби выиграли Миранчуки
«ПСЖ» без Неймара проиграл «Ренну» в Лиге 1
«Уфа» растерзала «Ростов». Карпину не помог даже Еременко
Бюджет и цели. Первое интервью Знарка после прихода в «Спартак»
Теннисистка Кузнецова проиграла в финале турнира в США
Российские баскетболисты победили команду Финляндии
«Челси» сыграл вничью в матче 2-го тура АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь