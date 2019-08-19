Директор «Фиорентины»: Не можем предложить Рибери контракт, как клубы РПЛ

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее итальянские СМИ сообщили, что в услугах 36-летнего полузащитника заинтересованы московские «Спартак» и «Динамо», но фаворитом в борьбе за французского игрока является «Фиорентина». Сам Рибери должен принять окончательное решение в ближайшие дни.

«Нам нравится Рибери, но в данный момент он рассматривает другие варианты. К сожалению, мы не можем предложить ему такую же зарплату, как арабские или российские клубы, — цитирует Праде Football Italia. — Если он хочет продолжать играть в футбол на высоком уровне, то мы его ждем».

Рибери по окончании прошлого сезона покинул немецкую «Баварию», за которую выступал с 2007 года. В составе немецкой команды он стал девятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка Германии, победителем Лиги чемпионов.