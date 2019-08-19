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00:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Директор «Фиорентины»: Не можем предложить Рибери контракт, как клубы РПЛ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде заявил, что итальянский футбольный клуб не может предложить Франку Рибери такой же контракт, как клубы из России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее итальянские СМИ сообщили, что в услугах 36-летнего полузащитника заинтересованы московские «Спартак» и «Динамо», но фаворитом в борьбе за французского игрока является «Фиорентина». Сам Рибери должен принять окончательное решение в ближайшие дни.

«Нам нравится Рибери, но в данный момент он рассматривает другие варианты. К сожалению, мы не можем предложить ему такую же зарплату, как арабские или российские клубы, — цитирует Праде Football Italia. — Если он хочет продолжать играть в футбол на высоком уровне, то мы его ждем».

Рибери по окончании прошлого сезона покинул немецкую «Баварию», за которую выступал с 2007 года. В составе немецкой команды он стал девятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка Германии, победителем Лиги чемпионов.

Ранее Рибери выступал за турецкий «Галатасарай», а также за несколько французских клубов, в числе которых «Марсель». В составе сборной Франции он провел более 80 матчей, завоевал серебро на чемпионате мира-2006.

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