«ПСЖ» без Неймара проиграл «Ренну» в Лиге 1
В матче 2-го тура чемпионата Франции «Ренн» обыграл «ПСЖ» со счётом 2:1.
В матче 2-го тура чемпионата Франции «Ренн» обыграл «ПСЖ» со счётом 2:1.
В матче 2-го тура чемпионата Франции «Ренн» обыграл «ПСЖ» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ренне на стадионе «Стад де ла Рут де Лорьян». Обслуживал матч арбитр Антони Готье, которому помогали Эрик Данизан и Фредерик Эбрар.
Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором гола стал форвард гостей Эдинсон Кавани. «Ренн» сумел отыграться незадолго до перерыва, отличился М’Байе Ньянг, которому ассистировал Амари Траоре. В начале второго тайма хозяев вывел вперёд Ромен дель Кастильо с паса Эдуардо Камавинжа.
В матче не принимал участия бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, который продолжает восстанавливаться после травмы, а также хочет покинуть клуб.
«Ренн», набрав шесть очков, вышел на третье место в турнирной таблице Лиги 1. «ПСЖ» (3) — на 8-м месте в таблице.
|Жюльен Стефан
|Томас Тухель
|М`Бай Ньянг
|44′
|Эдинсон Кавани
|36′
|Ромен Дель Кастильо
|48′
|1
|Ромен Сален
|16
|Альфонс Ареола
|3
|Дамьен Да Силва
|2
|Тиагу Силва
|21
|Жереми Морель
|5
|Маркиньюс
|26
|Жереми Желен
|14
|Хуан Бернат
67′
|27
|Амари Траоре
|22
|Абду Диалло
|8
|Клеман Гренье
|6
|Марко Верратти
58′
|18
|Эдуардо Камавинга
|7
|Кильян Мбаппе
|11
|М`Бай Ньянг
|9
|Эдинсон Кавани
88′
|17
|Фету Мауасса
79′
|12
|Тома Менье
54′64′
|31
|Саша Боэй
|31
|Колен Дагба
|14
|Бенжамен Буриго
77′
|23
|Юлиан Дракслер
42′77′
|12
|Джеймс Леа Силики
|8
|Леандро Паредес
|22
|Ромен Дель Кастильо
73′
|11
|Анхель Ди Мария
64′
|9
|Теосон Сьебатше
85′
|19
|Пабло Сарабия
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Антони Готье(Франция)