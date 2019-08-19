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00:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» без Неймара проиграл «Ренну» в Лиге 1

В матче 2-го тура чемпионата Франции «Ренн» обыграл «ПСЖ» со счётом 2:1.

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Источник: Reuters

В матче 2-го тура чемпионата Франции «Ренн» обыграл «ПСЖ» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ренне на стадионе «Стад де ла Рут де Лорьян». Обслуживал матч арбитр Антони Готье, которому помогали Эрик Данизан и Фредерик Эбрар.

Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором гола стал форвард гостей Эдинсон Кавани. «Ренн» сумел отыграться незадолго до перерыва, отличился М’Байе Ньянг, которому ассистировал Амари Траоре. В начале второго тайма хозяев вывел вперёд Ромен дель Кастильо с паса Эдуардо Камавинжа.

В матче не принимал участия бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, который продолжает восстанавливаться после травмы, а также хочет покинуть клуб.

«Ренн», набрав шесть очков, вышел на третье место в турнирной таблице Лиги 1. «ПСЖ» (3) — на 8-м месте в таблице.

Ренн
2:1
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 218.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Жюльен СтефанТомас Тухель
Голы
М`Бай Ньянг44′
Эдинсон Кавани36′
Ромен Дель Кастильо48′
Составы команд
1Ромен Сален
16Альфонс Ареола
3Дамьен Да Силва
2Тиагу Силва
21Жереми Морель
5Маркиньюс
26Жереми Желен
14Хуан Бернат
67′
27Амари Траоре
22Абду Диалло
8Клеман Гренье
6Марко Верратти
58′
18Эдуардо Камавинга
7Кильян Мбаппе
11М`Бай Ньянг
9Эдинсон Кавани
88′
17Фету Мауасса
79′
12Тома Менье
54′64′
31Саша Боэй
31Колен Дагба
14Бенжамен Буриго
77′
23Юлиан Дракслер
42′77′
12Джеймс Леа Силики
8Леандро Паредес
22Ромен Дель Кастильо
73′
11Анхель Ди Мария
64′
9Теосон Сьебатше
85′
19Пабло Сарабия
Статистика
1Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)9
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые7
15Фолы19
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАнтони Готье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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