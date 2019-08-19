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00:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Гондурасе — резня и перестрелка на футболе. Есть погибшие

Кошмарное происшествие в Центральной Америке.

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Что произошло

В столице Гондураса Тегусигальпе должно было состояться дерби между «Олимпией» и «Мотагуа». Но игру перенесли из-за беспорядков.

Все началось у стадиона: толпа разгневанных болельщиков забросала камнями автобус с футболистами «Мотагуа». Находящиеся внутри представители команды получили повреждения, троих даже госпитализировали — в их числе оказался защитник сборной Гондураса Эмилио Исагирре, известный по выступлениям за «Селтик». Стекла автобуса были разбиты. «Мотагуа» опубликовала видео, на котором видны бутылки в салоне автобуса и кровь на обивках его кресел.

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Как только об этом стало известно, матч тут же отменили. Но беспорядки не прекратились. В ход шли палки, камни, холодное и огнестрельное оружие. Чтобы успокоить людей, полиция применяла слезоточивый газ. При этом около 10 тысяч человек к тому времени уже находились на трибунах Национального стадиона и пустились в бегство. Началась давка, болельщики выбежали на поле.

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Кто пострадал

«Три человека погибли, семеро получили огнестрельные и ножевые ранения, — рассказали Reuters представители местной больницы. — Один из них — несовершеннолетний. Трое находятся в критическом состоянии». Жизням футболистов ничто не угрожает, однако Исагирре получил тяжелую травму. Днем он опубликовал в Instagram фото с перевязанным глазом (туда попали осколки) и написал: «Ничего серьезного, опасность миновала».

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В чем причины

«Мотагуа» обвинила в трагедии представителей фанатской группировки «Олимпии» и добавила: «За такие вещи власти должны наказать строго». Однако дело не столько в футбольных фанатах, сколько в ситуации в стране. Уже больше года в Гондурасе проходят протесты — граждане требуют отставки президента Хуана Орландо Эрнандеса. В июне национальный совет обороны и безопасности решил развернуть войска и силы полиции на территории страны из-за непрекращающихся беспорядков.

Добавим, что в Гондурасе футбол уже сталкивался со смертями. В 1969 году после поражения национальной команды от Сальвадора разгорелся военный конфликт, который позже назвали «Футбольной войной». Общие потери с обеих сторон достигли нескольких тысяч граждан.

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