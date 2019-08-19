Гол Мораты принес «Атлетико» победу над «Хетафе» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» нанесли поражение «Хетафе» в домашней игре первого тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» нанесли поражение «Хетафе» в домашней игре первого тура чемпионата Испании.
Воскресная игра в Мадриде завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 23-й минуте забил Альваро Мората, который на 56-й минуте мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. На 38-й минуте с поля был удален нападающий «Хетафе» Хорхе Молина, а спустя четыре минуты судья уравнял составы команды, удалив полузащитника «Атлетико» Ренана Лоди.
Во втором туре «Атлетико» 25 августа сыграет на выезде против «Леганеса», а «Хетафе» днем ранее примет «Атлетик» из Бильбао.
|Диего Симеоне
|Пепе Бордалас
|Альваро Мората(Киран Триппьер)
|23′
|Альваро Мората
|56′
|13
|Ян Облак
|13
|Давид Сория
|2
|Хосе Хименес
|2
|Даконам Джене
|12
|Ренан Лоди
41′42′
|4
|Бруно Гонсалес
|15
|Стефан Савич
|12
|Аллан Ньом
77′
|23
|Киран Триппьер
|15
|Марк Кукурелья
|6
|Коке
|18
|Мауро Арамбарри
|8
|Ньигес Сауль
81′
|21
|Файкаль Фажр
49′
|9
|Альваро Мората
|19
|Видаль Хорхе Молина
38′
|5
|Томас Партей
62′
|6
|Леандро Кабрера
17′46′
|22
|Марио Эрмосо
|14
|Карнеро Рауль Гарсия
|7
|Жоау Феликс
66′
|22
|Дамиан Суарес
64′
|14
|Маркос Льоренте
|9
|Родригес Анхель
90+3′
|11
|Тома Лемар
73′
|7
|Хайме Мата
80′
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
|10
|Энрик Гальего
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|22
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Гильермо Куадра Фернандес(Испания)