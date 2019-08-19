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09:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Мораты принес «Атлетико» победу над «Хетафе» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» нанесли поражение «Хетафе» в домашней игре первого тура чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2019

Воскресная игра в Мадриде завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 23-й минуте забил Альваро Мората, который на 56-й минуте мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. На 38-й минуте с поля был удален нападающий «Хетафе» Хорхе Молина, а спустя четыре минуты судья уравнял составы команды, удалив полузащитника «Атлетико» Ренана Лоди.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором туре «Атлетико» 25 августа сыграет на выезде против «Леганеса», а «Хетафе» днем ранее примет «Атлетик» из Бильбао.

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1:0
Первый тайм: 1:0
Хетафе
Футбол, Испания, Тур 118.08.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего СимеонеПепе Бордалас
Голы
Альваро Мората(Киран Триппьер)23′
Нереализованные пенальти
Альваро Мората56′
Составы команд
13Ян Облак
13Давид Сория
2Хосе Хименес
2Даконам Джене
12Ренан Лоди
41′42′
4Бруно Гонсалес
15Стефан Савич
12Аллан Ньом
77′
23Киран Триппьер
15Марк Кукурелья
6Коке
18Мауро Арамбарри
8Ньигес Сауль
81′
21Файкаль Фажр
49′
9Альваро Мората
19Видаль Хорхе Молина
38′
5Томас Партей
62′
6Леандро Кабрера
17′46′
22Марио Эрмосо
14Карнеро Рауль Гарсия
7Жоау Феликс
66′
22Дамиан Суарес
64′
14Маркос Льоренте
9Родригес Анхель
90+3′
11Тома Лемар
73′
7Хайме Мата
80′
20Виктор Мачин Перес Витоло
10Энрик Гальего
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
5Удары (всего)6
5Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
19Фолы22
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяГильермо Куадра Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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