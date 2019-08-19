Гол Мораты принес «Атлетико» победу над «Хетафе» в матче чемпионата Испании

Воскресная игра в Мадриде завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 23-й минуте забил Альваро Мората, который на 56-й минуте мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. На 38-й минуте с поля был удален нападающий «Хетафе» Хорхе Молина, а спустя четыре минуты судья уравнял составы команды, удалив полузащитника «Атлетико» Ренана Лоди.