Сайт «Брешии» рухнул после сообщения о переходе Балотелли
Официальный сайт «Брешии» не выдержал огромного наплыва посетителей после сообщения о переходе в команду Марио Балотелли.
Официальный сайт «Брешии» не выдержал огромного наплыва посетителей после сообщения о переходе в команду Марио Балотелли.
Ресурс рухнул спустя некоторое время как было объявлено, что клуб подписал с форвардом долгосрочное соглашение.
Нападающий покинул «Марсель» и возвращается в Италию бесплатно, где не играл с момента своего короткого периода в «Милане» в сезоне-2015/16.
На данный момент точные сроки соглашения с «Брешией» неизвестны. По неофициальной информации, нападающий в новом клубе будет получать 1,5 миллиона евро с возможными бонусами.
Балотелли в минувшем сезоне провел за «Марсель» 15 матчей, в которых забил восемь голов.