Сайт «Брешии» рухнул после сообщения о переходе Балотелли

Источник: AFP 2019

Ресурс рухнул спустя некоторое время как было объявлено, что клуб подписал с форвардом долгосрочное соглашение.

Нападающий покинул «Марсель» и возвращается в Италию бесплатно, где не играл с момента своего короткого периода в «Милане» в сезоне-2015/16.

На данный момент точные сроки соглашения с «Брешией» неизвестны. По неофициальной информации, нападающий в новом клубе будет получать 1,5 миллиона евро с возможными бонусами.