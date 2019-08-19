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10:25 (мск), источник: Матч ТВ

Сайт «Брешии» рухнул после сообщения о переходе Балотелли

Официальный сайт «Брешии» не выдержал огромного наплыва посетителей после сообщения о переходе в команду Марио Балотелли.

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Источник: AFP 2019

Ресурс рухнул спустя некоторое время как было объявлено, что клуб подписал с форвардом долгосрочное соглашение.

Нападающий покинул «Марсель» и возвращается в Италию бесплатно, где не играл с момента своего короткого периода в «Милане» в сезоне-2015/16.

На данный момент точные сроки соглашения с «Брешией» неизвестны. По неофициальной информации, нападающий в новом клубе будет получать 1,5 миллиона евро с возможными бонусами.

Балотелли в минувшем сезоне провел за «Марсель» 15 матчей, в которых забил восемь голов.

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