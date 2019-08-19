Лидер «Барселоны» Месси восстановился после травмы
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возвращается в общую группу команды.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возвращается в общую группу команды.
Лидер каталонцев полностью восстановился от травмы икроножной мышцы, полученной 5 августа.
Отметим, что в последний раз Месси пропускал первый матч нового сезона примеры в сезоне-2009/10.
Форвард 19 августа должен провести первую тренировку в общей группе после восстановления.
В прошедшем сезоне Месси провел 50 матчей за «Барселону», в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи.