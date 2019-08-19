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10:31 (мск), источник: Матч ТВ

Лидер «Барселоны» Месси восстановился после травмы

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возвращается в общую группу команды.

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Источник: AP 2019

Лидер каталонцев полностью восстановился от травмы икроножной мышцы, полученной 5 августа.

Из-за повреждения Месси пропустил матч первого тура чемпионата Испании с клубом «Атлетик» (0:1).

Отметим, что в последний раз Месси пропускал первый матч нового сезона примеры в сезоне-2009/10.

Форвард 19 августа должен провести первую тренировку в общей группе после восстановления.

В прошедшем сезоне Месси провел 50 матчей за «Барселону», в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи.

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