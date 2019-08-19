Экс-лидер «Астаны» Марин Аничич дебютировал за турецкий клуб

Бывший защитник «Астаны» Марин Аничич дебютировал за свой новый клуб — турецкий «Коньяспор», сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний босниец вышел в стартовом составе команды на матч первого тура чемпионата Турции против клуба «Анкарагюджю». Встреча прошла на поле «Коньяспора» и завершилась нулевой ничьей. Аничич провел на поле все 90 минут.

Официально о переходе Аничича «Коньяспор» объявил 2 августа. Его контракт с турецким клубом рассчитан на два года и предусматривает опцию возможного продления на еще один сезон.