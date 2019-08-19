Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Спартак
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18.08
Эспаньол
Севилья
02
Футбол. Зарубежный
18.08
Бетис
Вальядолид
12
Футбол. Зарубежный
18.08
Ренн
ПСЖ
21
Футбол. Зарубежный
18.08
Атлетико
Хетафе
10
Все события
Фоторепортажи
22Российские теннисистки за пределами корта
14Как выглядят новые Кабаева и Канаева
10:34 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-лидер «Астаны» Марин Аничич дебютировал за турецкий клуб

Он вышел в старте и отыграл все 90 минут.

Наверх

Бывший защитник «Астаны» Марин Аничич дебютировал за свой новый клуб — турецкий «Коньяспор», сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний босниец вышел в стартовом составе команды на матч первого тура чемпионата Турции против клуба «Анкарагюджю». Встреча прошла на поле «Коньяспора» и завершилась нулевой ничьей. Аничич провел на поле все 90 минут.

Официально о переходе Аничича «Коньяспор» объявил 2 августа. Его контракт с турецким клубом рассчитан на два года и предусматривает опцию возможного продления на еще один сезон.

До этого Аничич играл за «Астану» с 2014 года. С казахстанским клубом он пять раз выиграл чемпионат Казахстана, трижды Суперкубок и один раз Кубок страны.

Коньяспор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Эксперт из США назвал главную проблему Жанибека Алимханулы в бою за титулы от WBC и WBO
Дерби, которое мы точно запомним. Оно будет судьбоносным
«ПСЖ» без Неймара проиграл «Ренну» в Лиге 1
Егоров ответил на слова Дзюбы о «позорном» судействе
Медведев стал пятой ракеткой мира. Первый наш успех за 10 лет
Выкуп прав на Коутиньо обойдется «Баварии» в 120 млн евро
Тренер ПСЖ назвал условие ухода Неймара
Как выглядят российские теннисистки в обычной жизни (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь