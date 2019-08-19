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11:45 (мск), источник: Матч ТВ

Гризманн не сможет играть за «Барселону» под любимым номером

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн в этом сезоне не сможет выступать под 7-м игровым номером.

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Источник: Reuters

Новичок каталонской команды начал текущий сезон под номером 17, поскольку любимая «семерка» была занята полузащитником Филиппе Коутинью. С номером 17 на спине Гризманн отыграл все 90 минут в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:1).

На следующий день после игры стало известно, что Коутинью покинет «Барсу» и отправится в «Баварию» на правах аренды. Однако по регламенту Испанской федерации футбола игрокам не разрешается менять игровой номер по ходу чемпионата. Таким образом, остаток сезона-2019/20 Гризманн проведет в футболке с номером 17.

На протяжении почти всей клубной карьеры Гризманн играл под номером 7. Дебютировав в профессиональном футболе в составе «Реал Сосьедада» в сезоне-2009/10, футболист в течение одного года выступал под номером 27, затем сменив его на «семерку» после ухода из команды нападающего Франка Сонго. Придя в «Атлетико» в 2014-м, Гризманн сразу же получил номер 7.

Что касается сборной Франции, то за нее Гризманн в разные годы играл либо под номером 7, либо под номером 11.

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