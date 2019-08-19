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12:06 (мск), источник: Vesti.kz

Когда аутсайдер вывел на первое место «Кайрат». Обзор 23-го тура КПЛ

В туре случились три разгрома.

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Источник: Instagram

«Кайрат» вышел на первое место по итогам 23-го тура чемпионата Казахстана по футболу. И в этом ему помог «Иртыш», отобравший очки у лидировавшего до отчетного тура «Тобола». Подробности — в материале корреспондента Vesti.kz.

Павлодарцы сыграли очень прилично и были близки к победе, но мяч никак не шел в ворота костанайского клуба. Гостям определенно повезло, что не проиграли в этом непростом матче. Впрочем, нулевой итог их отбросил с первой строчки на вторую, тогда как «Иртыш» прервал серию из четырех поражений подряд, расположившись на предпоследнем, 11-м месте в таблице.

Осечкой «Тобола» успешно воспользовался «Кайрат», переигравший на классе «Тараз» (2:0). Правда, реализуй пенальти Рибейро Эливелто при счете 0:1, неизвестно как бы потом развернулись события на поле. А так, алматинцы одержали пятую победу кряду, сохранив хорошие шансы на чемпионство. Подопечные Вахида Масудова остались на девятой позиции.

«Окжетпес» был деклассирован на своем поле «Ордабасы» (0:4), хоть от синегорцев ждали более конкурентной игры. Исход был предрешен в первом тайме, когда кокшетаусцы пропустили два мяча. После перерыва они попытались размочить счет, но вместо этого пропустили еще дважды. Дубль в активе Жоао Пауло, доведшего количество своих голов до 11 и этим самым выйдя на второе место в споре лучших бомбардиров премьер-лиги. Победа позволила шымкентцам до одного пункта сократить отставание от идущей на третьем месте «Астаны». Однако столичный клуб сыграл на одну игру меньше вследствие перенесенного матча с «Атырау». «Окжетпес» осел на восьмой ступеньке.

«Жетысу» в родных стенах катком прошелся по «Актобе» (5:0), поднявшись с шестого места на пятое. Если бы семиреченцы ранее также исправно набирали очки, то были бы в тройке, а не довольствовались бы статусом крепкого середняка. Так или иначе, сезон для них складывается весьма неплохо, чего не скажешь об актюбинцах. Похоже, «красно-белые» смирились с вылетом в первую лигу, за оставшиеся десять туров они навряд ли покинут подвал таблицы, за что должны «благодарить» прежних руководителей, оставивших за собой многомиллионные долги, что естественно не могло не остаться безнаказанным.

Что-то непонятное творится с «Кайсаром», проигравшим крупно «Шахтеру» (0:3). В первом круге кызылординцы шли в лидерах, по игре они реально могли бы претендовать на медали, но чем дальше, тем чаще стали терять очки. Сложилось впечатление, что их вполне устраивает место где-то в середине. Другое дело, карагандинцы — по составу и бюджету они изначально не могли претендовать на что-то серьезное, поэтому их текущее седьмое место выглядит закономерно.

Отметим, что матчи 24-го тура пройдут в два дня. 24 августа сыграют «Тобол» — «Атырау», «Ордабасы» — «Шахтер», а 25-го числа встретятся «Актобе» — «Иртыш», «Астана» — «Тараз», «Кайрат» — «Окжетпес», «Кайсар» — «Жетысу». Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

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