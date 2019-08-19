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20:28 (мск), источник: БЕЛТА

Хет-трик Юрия Ковалева помог «Шахтеру» разгромить на выезде «Слуцк» в 18-м туре чемпионата Беларуси

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» разгромили на выезде «Слуцк» со счетом 5:0 в заключительном матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Свое преимущество гости реализовали в середине первого тайма, когда дважды подряд отличился Юрий Ковалев, а незадолго до перерыва защитник «Слуцка» Алексей Пустозеров отправил мяч в свои ворота. Во второй половине встречи Ковалев оформил хет-трик, а затем Лаша Шиндагоридзе довершил разгром хозяев поля.

Результаты других встреч 18-го тура: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Гомель» — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Ислочь» (Минский район) — 1:1, «Славия» (Мозырь) — «Дняпро» (Могилев) — 1:0, «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:0, «Городея» — «Динамо» (Минск) — 3:1. Поединок главных фаворитов турнира брестского «Динамо» и БАТЭ в связи с участием борисовчан в квалификации Лиги Европы перенесен на 25 сентября.

Турнирную таблицу возглавляет брестское «Динамо», у которого 42 очка (17 матчей), БАТЭ имеет на два балла меньше и игру в запасе, третьим идет «Шахтер», набравший 37 очков в 16 проведенных встречах.

Игры 19-го тура пройдут 23—25 августа.

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