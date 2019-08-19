СМИ: Роналду признался в даче взятки женщине, обвинившей его в изнасиловании

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В конце сентября 2018 года немецкое издание Spiegel сообщило, что Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. При этом женщина обратилась в полицию, однако ни подробностей о месте преступления, ни описания подозреваемого она не сообщила, в связи с чем расследование было приостановлено. Имени Роналду в материалах дела и в показаниях потерпевшей на тот момент не было. В 2010 году футболист якобы заплатил девушке $375 тыс., чтобы она «не распространялась о подробностях».

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В июле окружная прокуратура округа Кларк объявила о том, что Роналду не будет привлечен к уголовной ответственности по делу об изнасиловании, потому как заявления о сексуальном посягательстве не могут быть доказаны. Майорга подала иск в гражданский суд против Роналду, в ответ португалец подал новые судебные документы, попросив судью закрыть дело, потому как стороны подписали обязательное мировое соглашение. В новых документах содержится информация о том, что Роналду признает, что его представители заплатили Майорге $375 тыс. и обе стороны согласились не разглашать подробности дела. Отмечается, что эти деньги не являются признанием вины со стороны игрока.