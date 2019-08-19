Тренер ФК «Ювентус» Сарри может пропустить старт чемпионата Италии из-за пневмонии

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Сообщается, что 60-летний специалист из-за болезни отсутствовал на последнем товарищеском матче «Ювентуса» против клуба третьей по силе лиги Италии «Тристины» (1:0). Его нахождение на тренерской скамейке во время гостевого матча с «Пармой» находится под вопросом. Встреча состоится 24 августа.

Футбол Италия 2019/2020 Тур 1, 24.08.2019, 19:00 Парма - Ювентус -

«Во второй половине дня он прошел дополнительные тесты, которые подтвердили, что у него пневмония, в связи с этим ему была назначена специальная терапия. Тренер разрешил клубу сообщить о своем самочувствии».