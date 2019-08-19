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19 августа, источник: ТАСС

Тренер ФК «Ювентус» Сарри может пропустить старт чемпионата Италии из-за пневмонии

ТАСС, 19 августа. Главный тренер итальянского футбольного клуба «Ювентус» Маурицио Сарри может пропустить матч первого тура чемпионата Италии против «Пармы» из-за пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба туринской команды.

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Источник: Reuters

Сообщается, что 60-летний специалист из-за болезни отсутствовал на последнем товарищеском матче «Ювентуса» против клуба третьей по силе лиги Италии «Тристины» (1:0). Его нахождение на тренерской скамейке во время гостевого матча с «Пармой» находится под вопросом. Встреча состоится 24 августа.

Футбол

Италия 2019/2020
Тур 1, 24.08.2019, 19:00

Парма-Ювентус-

«Во второй половине дня он прошел дополнительные тесты, которые подтвердили, что у него пневмония, в связи с этим ему была назначена специальная терапия. Тренер разрешил клубу сообщить о своем самочувствии».

Сарри возглавил «Ювентус» 16 июня. Ранее он тренировал английский «Челси», под его руководством лондонский клуб в сезоне-2018/19 стал победителем Лиги Европы. Сарри с 2015 по 2018 год возглавлял «Наполи», вместе с ним неаполитанцы дважды становились вторыми в чемпионате Италии (2015/16, 2017/18) и один раз — третьими (2016/17). В 2016 году Сарри был награжден призом «Золотая скамья», который вручается лучшему тренеру сезона чемпионата Италии.

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