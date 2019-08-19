Тренер ФК «Ювентус» Сарри может пропустить старт чемпионата Италии из-за пневмонии
ТАСС, 19 августа. Главный тренер итальянского футбольного клуба «Ювентус» Маурицио Сарри может пропустить матч первого тура чемпионата Италии против «Пармы»
ТАСС, 19 августа. Главный тренер итальянского футбольного клуба «Ювентус» Маурицио Сарри может пропустить матч первого тура чемпионата Италии против «Пармы»
Сообщается, что 60-летний специалист
«Во второй половине дня он прошел дополнительные тесты, которые подтвердили, что у него пневмония, в связи с этим ему была назначена специальная терапия. Тренер разрешил клубу сообщить о своем самочувствии».
Сарри возглавил «Ювентус» 16 июня. Ранее он тренировал английский «Челси», под его руководством лондонский клуб в сезоне-2018/19 стал победителем Лиги Европы. Сарри с 2015 по 2018 год возглавлял «Наполи», вместе с ним неаполитанцы дважды становились вторыми в чемпионате Италии (2015/16, 2017/18) и один раз — третьими (2016/17). В 2016 году Сарри был награжден призом «Золотая скамья», который вручается лучшему тренеру сезона чемпионата Италии.